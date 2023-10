José Bordalás, el invencible

José Bordalás sonríe al pensar que este sábado se mide al Mallorca en Son Moix (14:30 horas). El actual técnico del Getafe no sabe lo que es perder ante los bermellones, ya sea en Primera o en Segunda División. Once veces se han enfrentado los rojillos al preparador alicantino y acumulan siete empates y cuatro derrotas. No es muy buen precedente para el choque de este fin de semana, en el que los de Javier Aguirre necesitan sí o sí una victoria tras sumar solo un triunfo en diez jornadas de Liga.

Los malos precedentes parecen perseguir al Mallorca. Si en el último partido la misión era romper el maleficio de veinte años sin ganar a la Real Sociedad a domicilio –que no se logró al caer por la mínima– ahora le toca medirse a un entrenador que siempre se ha ido puntuando al jugar ante él. Bordalás es un entrenador peculiar, con una personalidad fuerte y que le sirve para dejar su sello en los equipos que entrena. La particular pesadilla del Mallorca ante él comenzó en la temporada 2013/14, la primera en Segunda División tras dieciséis años consecutivos en Primera. Por aquel entonces, el técnico de Alicante dirigía al Alcorcón, el equipo que le dio a conocer en el fútbol español. De hecho, fue su redebut en el banquillo alfarero tras sustituir a Miguel Álvarez, que cogió las riendas del equipo esa misma temporada. Aquel primer partido disputado en el estadio de Santo Domingo acabó en empate a uno. El siguiente curso, los dos partidos del Mallorca ante el conjunto madrileño acabaron en empate (1-1 y 0-0). La primera derrota de los bermellones a manos del invencible Bordalás llegó en la campaña 2015/16. Entrenando al Alavés, derrotó a los rojillos 1-0 en Mendizorroza y arrancó un empate en Son Moix (0-0) en un curso en el que acabaría logrando el ascenso. En Primera, la misma historia Idéntico final tendría su siguiente aventura en el banquillo del Getafe la siguiente temporada. Ante el Mallorca, cosechó un empate a domicilio (1-1) y un abultada igualada en el Coliseum (3-3). No fue hasta la 2019/20, cuando los bermellones regresaron a Primera, cuando sus caminos volverían a encontrarse. Aquel año, consiguió la mayor victoria al ganar 4-2 en casa y repitió triunfo en Son Moix (0-1). La vez que el Mallorca estuvo más cerca de conseguir su primer triunfo contra Bordalás fue con Luis García en el banquillo. El técnico alicantino dirigía al Valencia y los bermellones desaprovecharon una ventaja de dos goles en el tiempo de descuento de la segunda mita (2-2). En la segunda vuelta, el conjunto che se impondría por la mínima en la isla gracias a un gran gol de Paulista. Este sábado Mallorca y Getafe afrontan el encuentro con una gran necesidad de lograr una victoria. A los bermellones se les acaba la venta sobre las posiciones de descenso y necesitan un triunfo para coger aire y dar tranquilidad al proyecto de Aguirre. Pero delante tendrán a un entrenador que tiene cogida la medida al equipo. Jugar en Son Moix debe ser un buen motivo para romper la racha y vencer a Bordalás.