Cádiz-Mallorca: Tranquilidad o sufrimiento

No es una final, pero el partido de hoy se le acerca mucho. El RCD Mallorca afronta el encuentro más importante de los últimos meses a excepción de la Copa del Rey ante un Cádiz (14 horas/Dazn) al que le no le vale otro resultado que ganar. Seis puntos separan a ambos en la tabla, con los de Pellegrino marcando el corte del descenso a Segunda División. Para los bermellones, la de hoy es la oportunidad de dejar la permanencia vista para sentencia con un triunfo que les catapultaría a nueve de distancia o un empate que mantenga el mismo escenario. Para los gaditanos, no sumar de tres significa casi decir adiós al último tren de la salvación.

Todo lo que no sea perder será casi un triunfo para los de Aguirre, que afrontarán los cinco partidos sabiendo que tendrán en su mano ser equipo de Primera División otro año más. Sin embargo, perder dejará el descenso a solo un encuentro de distancia y con el golaverage perdido, provocando que cada choque de los que resten en adelante sean una batalla a vida o muerte.

Parece mentira que la tranquilidad con la que han vivido toda la temporada esté en juego en noventa minutos en el Nuevo Mirandilla. Pero la falta de gol ha lastrado en exceso a la plantilla mallorquinista, que ha dejado escapar numerosas oportunidades para cerrar una permanencia que será la más barata en mucho tiempo.

Aguirre, que confiaba en Sevilla para llegar de manera más holgada a este encuentro, volverá a apostar por un once similar para intentar llevar el peso del partido y anular el ímpetu de los locales. La única novedad forzada será el regreso de Nastasic al centro de la defensa ante la sanción de Copete. Pocos cambios más contempla el técnico mexicano, con la inclusión de Gio por Maffeo como uno de los posibles retoques en la retaguardia del equipo.

En el centro del campo, Samú Costa es intocable. Junto a Omar Mascarell y Dani conformó un buen trío ante el Sevilla y Aguirre medita repetirlo, aunque con la posibilidad de que Sergi Darder entre en la ecuación. Arriba, con Muriqi como indiscutible, Radonjic, con su buen papel en el Sánchez Pizjuán, tiene muchos números de repetir como acompañante del kosovar.

En el Cádiz volverá después de cumplir un partido de sanción el lateral izquierdo Javi Hernández, que podría recuperar su puesto en detrimento del brasileño Lucas Pires. Causan baja los lesionados Jorge Meré y Romy Kouamé. Los gaditanos perdieron contra el Girona la semana pasada (4-1) y anteriormente frente al Barcelona (0-1) y han visto cómo sus rivales se han escapado en la tabla, a excepción del Mallorca y del Celta. Se espera una gran entrada en el estadio en un partido que puede dejar un equipo en Primera y otro en Segunda o reavivar la lucha por la salvación.

Suscríbete para seguir leyendo