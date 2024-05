Aguirre: "Soy el primero en saber cuando el equipo juega mal o voy a perder mi empleo"

En la cabeza de Javier Aguirre solamente está la palabra "permanencia". El objetivo en Liga es la única prioridad del técnico del Mallorca de cara al importante partido de este sábado contra Las Palmas en Son Moix (14:00 horas / DAZN).

"Nunca jamás me he guiado por lo de fuera. Trato de ser lo más autocrítico y puede ser una virtud. No necesito leer que el equipo jugó mal o que voy a perder un empleo a media temporada. Soy el primero en saberlo. Soy muy duro conmigo mismo", afirmó el mexicano sobre los rumores sobre su continuidad en el banquillo bermellón, una vez termine su contrato el próximo 30 de junio.

Aguirre profundizó que no le preocupa el hecho de que "hayan salido ocho nombres, porque ustedes hacen su trabajo, investigan y buscan, pero no quiero entrar en estos temas", en referencia directa a los periodistas sobras las informaciones sobre su renovación o la llegada de un nuevo técnico la próxima temporada.

"Hasta que el equipo no se salve matemáticamente, seguramente contestaremos lo que sigue. Con todo el respeto, hasta entonces es perder el tiempo hasta que no nos quedemos en Primera División. No debo y no quiero contestar nada de mi futuro", prosiguió el entrenador.

Margen suficiente

"Veo bien al equipo. Hay ganas de acabar cuanto antes con la permanencia, que es el objetivo primario. Las Palmas es un rival de nuestra Liga, empatamos allí y espero que mañana estemos bien de cara a portería", aseguró Aguirre.

Después de la derrota ante el Atlético de Madrid en casa, el técnico es consciente que se desaprovechó una oportunidad por la derrota del Cádiz, pero no consideró que haya ansiedad en el vestuario con seis puntos de margen. "Los jugadores no me han fallado. Salvo algunos partidos, no puedo reprocharles la actitud. Se nos ven limitaciones y carencias y es un tema a corregir de mi parte. Asumo responsabilidades", profundizó.

"Desde el partido en Sevilla ya empezamos a mencionar la permanencia y contando los puntos. Vinimos despistadillos de la final. Solamente tuvimos resaca de la Copa contra el Real Madrid. A partir de entonces el equipo estaba concentrado y puesto", prosiguió Aguirre.

No se fía de Las Palmas

Sobre la racha de diez partidos sin ganar y siete derrotas de Las Palmas, el entrenador del Mallorca mantiene la prudencia. "Ahora son más peligrosos. Quizás pierdes un partido o dos, buscas justificaciones y analizas cosas. Pero cuando ya son cuatro, dejas menos espacios y corres menos riesgos", advirtió.

"Las Palmas es el tercer equipo con más posesión. Solamente Rea Madrid y Barcelona tienen más tiempo el balón. Así jugaban en Segunda, es un estilo que gusta mucho. Fueron la sensación junto al Girona en la primera vuelta. A pesar de que se ha reducido su colchón de puntos, no renuncian a su estilo y respeto mucho a su míster", dijo Aguirre en referencia a su homólogo Xavi García Pimienta.

El mexicano comparó la situación con anteriores etapas suyas en Primera. "A mi Osasuna y Espanyol les pasó que, una vez salvados, les costaba ganar partidos. Creo que es hasta inconsciente y no logré conectarlos. No sé cual es el caso de Las Palmas, pero admiro que sigan fieles a su estilo", finalizó.