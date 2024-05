Mallorca-Las Palmas, una batalla de estilos

Son Moix vivirá este sábado una batalla de estilos. RCD Mallorca y Las Palmas (14 horas/Dazn) practican un fútbol totalmente distinto uno del otro. Mientras que los bermellones apuestan por fortalecer la defensa, aprovechar las transiciones ofensivas y las jugadas a balón parado, el conjunto grancanario enarbola la bandera del juego de posición y de posesión. Pese a ello, ambos equipos pasan por su peor racha de la temporada, aquejados ambos de falta de gol, su principal déficit.

El Mallorca de Javier Aguirre es perfectamente reconocible. Más allá de los partidos a su llegada, en el que el objetivo era salvar los muebles fuese como fuese –lográndolo en la última jornada–, el equipo ha jugado desde entonces de una manera siempre similar. La defensa de cinco ha sido pocas veces modificada de inicio, mientras que el centro del campo y el ataque han tenido que servir primero como refuerzos para frenar al rival antes que mirar a la portería rival.

Las jugadas a balón parado y las salidas rápidas tras robo han sido su principal arma a la hora de crear peligro, ejecutado a la máxima expresión la temporada anterior gracias al trabajo de Galarreta en el centro del campo y el talento innato de Kang In Lee, la pieza diferencial del equipo.

En defensa la prioridad es no correr ningún riesgo, ralentizando también el juego del rival y provocando incluso la desesperación al no encontrarse con huecos. Sin embargo, este curso, la falta de efectividad está lastrando en exceso al equipo, que si bien ha mantenido una regularidad defensiva, no consigue rentabilizarlo en forma de victorias.

Mismo problema que Las Palmas, aunque su camino hacia el triunfo es otro. El conjunto dirigido por García Pimienta hizo una primera vuelta espectacular, con jugadores como Valles, Kirian o Mika Mármol sonando incluso para la selección. Posesiones largas, sin un punta fijo, adueñándose de la pelota y concediendo muy poco atrás.

En los primeros meses prácticamente logró la permanencia, el objetivo principal. Sin embargo, en los últimos dos el equipo se ha caído. La solidez defensiva ya no es la misma, encaja más y sigue arrastrando los mismos problemas ante el gol. De hecho, sus delanteros (Sandro, Munir, Cardona y Sory Kaba) suman ocho goles todos juntos a pesar de generar ocasiones. Atraviesan una racha de diez partidos sin ganar y siete derrotas consecutivas. Este sábado, en el que se espera que cada equipo no se salga de su papel, uno de los dos estilos saldrá vencedor.

Horario ante el Getafe

LaLiga publicó ayer el horario de la última jornada del campeonato, en la que el Mallorca visitará al Getafe en el Coliseum Alfonso Pérez. El partido, en horario unificado, se jugará el sábado 25 a las 21 horas. Si no queda nada en juego para ambos se modificará.

Suscríbete para seguir leyendo