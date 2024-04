Javier Aguirre: "No podemos especular con el empate en Cádiz aunque nos beneficie"

Javier Aguirre, entrenador del RCD Mallorca, es consciente de la importancia de no volver de vacío mañana de Cádiz. El técnico bermellón, que reconoce que un empate les beneficia, ha admitido en rueda de prensa que si el equipo sale a especular con el resultado acabará mal. "No podemos especular. Si sales a empatar generalmente pierdes. No funciona cuando dices que el empate me sirve, luego durante el partido según como vaya es otra cosa. De inicio no podemos calcular empates, reconociendo que nos beneficia", ha apuntado esta mañana en la sala de prensa de Son Bibiloni.

"El mensaje a los jugadores es el mismo de todos los partidos. Nuestra intención primaria es ganar, según avanza el partido manejas el tiempo y puedes ver si te conviene guardar el resultado o arriesgar", ha añadido.

El preparador bermellón ve a su equipo mental y físicamente preparados para el partido a pesar de caer en Sevilla el lunes. "Fue una derrota muy dolorosa la de Sevilla. Hicimos una primera parte espectacular y pierdes. Ahora estamos perfectamente recuperados. Fue un palo duro, no pudimos meter distancia con el descenso, pero se nos presenta una segunda oportunidad magnífica para hacerlo", ha comentado.

El Mallorca puede dejar sentenciada la permanencia si gana en Cádiz, pero perder les mete en un buen lío: "Es verdad que me cuesta hablar de supuestos, pero los números son datos. Si no somos capaces de sumar y el rival lo hace nos acercamos y nos metemos en una zona más peligrosa. Vamos con la intención de hacer un buen partido. Se está acabando la Liga, no estamos matemáticamente salvados. Nos faltan puntos".

La importancia del gol, el gran hándicap de ambos equipos, será primordial en el choque de mañana al mediodía. Muriqi, en su peor racha como bermellón, debe ser una figura clave. "Cada semana soy muy charlatán. He hablado con él. Hace lo correcto en esa jugada, pero Ramos va hacia la línea. Fueron mejores y nos ganaron, pero de cara a gol estamos mal. No hemos podido reflejar en el marcador el buen juego que tenemos a lo largo de los partidos. No es solamente tema los delanteros. El trabajo ofensivo recae en la figura del entrenador", ha explicado.

Aguirre espera a un Cádiz que apriete al jugar delante de su público. "Es un rival directo. En su campo con el ánimo de su gente compiten muy bien. Son fuertes en el juego aéreo. Ocupan muy bien el área y ganan segundas jugadas. Nuestra labor es tratar de neutralizarlos y jugar con personalidad, no te puedes achantar. Es muy fácil hablar aquí, pero luego hay que hacerlo en el campo", ha concluido.