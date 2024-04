El cariño de Kang In Lee por el Mallorca

Kang In Lee no esconde el cariño que le tiene al RCD Mallorca. El futbolista de Corea del Sur, actualmente en el PSG, ha repasado en una entrevista con su club su trayectoria hasta el momento, hablando con buenas palabras de las dos temporadas que pasó en la isla antes de dar el salto al conjunto parisino para compartir vestuario con el mallorquín Marco Asensio o Kylian Mbappé. "El Mallorca es un club al que le tengo que dar las gracias hasta que me muera", destaca.

"Hace dos años fui a Mallorca y tuve la suerte de poder estar en Primera División. Todos los momentos han sido especiales, pero me quedo con el de la temporada pasada, que es cuando más participé y más importancia tuve en el equipo", recuerda Kang.

Actuando como segundo delantero o como tercer centrocampista, Kang acabó la temporada siendo un futbolista clave en el equipo, anotando seis goles y formando una gran asociación con Vedat Muriqi. "Le doy las gracias a todos los compañeros y cuerpo técnico. Era un sueño que tenía desde que llegué a España, poder ser jugador del primer equipo", añade.

Kang In Lee se despide de la afición del Mallorca en el cierre de la temporada ante el Rayo Vallecano. / Guillem Bosch / GUILLEM BOSCH

Mientras que en su primera temporada alternó la titularidad con el banquillo, en la segunda fue fundamental. "Fue un día muy especial para mí no bajar a Segunda División. Ese objetivo lo cumplimos bastante rápido y acabamos novenos. Fue el año donde demostré a todo el mundo que era un jugador que podía ayudar mucho a sus equipos", apunta.