Esta es la posible alineación del Mallorca ante Las Palmas

El Mallorca se juega toda la temporada este sábado en Son Moix frente al Las Palmas (14 horas/Dazn). Una victoria de los bermellones encarrilaría la salvación, pero también es cierto que un empate o una derrota alargaría la agonía, sobre todo si el Cádiz venciera el domingo al Getafe en el Nuevo Mirandilla. El técnico Javier Aguirre sabe que no se puede equivocar en un once que debe salir a morder desde el principio ante un adversario en caída libre, que lleva siete derrotas seguidas y que de los últimos treinta puntos en juego solo ha sumado dos.

Todo apunta a que el preparador mexicano apostará por recuperar a cuatro jugadores que no estuvieron en el once en la derrota frente al Atlético de Madrid. Jaume Costa en el lateral izquierdo, Samú Costa y Antonio Sánchez en el centro del campo, y Larin en la delantera se antojan como las grandes novedades de un equipo que debe demostrar que quiere seguir en Primera División. Copete, que estuvo sancionado frente a los colchoneros, también estará en el once, con un dibujo de 1-5-3-2, en detrimento de Nastasic.

Rajkovic en la portería, Gio en el lateral derecho, con Valjent y Raíllo en el eje de la zaga, con Dani en el medio y Muriqi arriba completarían los elegidos para sumar los tres puntos y que el mallorquinismo respire tan feliz como aliviado.