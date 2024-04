Estos son los horarios y actuaciones del Mallorca Live Festival 2024

Mallorca Live Festival 2024 ha dado a conocer los horarios y distribución por escenarios del cartel de su séptima edición, que se celebrará los días 13, 14 y 15 de junio en Calvià y que contará con Blondie, Pet Shop Boys, Underworld, Lori Meyers, Arde Bogotá y Aitana, entre otros muchos nombres.

El festival contará con 5 escenarios por los que se repartirán los más de 80 nombres nacionales e internacionales que conforman el cartel, así como los cuatro eventos especiales de esta edición: Bresh, Sa Fonda, Flexas y Sunday Sunday, ha informado la organización.

Horarios de los cabeza de cartel

El jueves, 13 de junio, los platos fuertes serán Blondie (22 – 23:20) y Rels B (00:30- 1:50) en el escenario 1 y Love of Lesbian (23.30-1:00) y Bresh (1:50-4:00) en el escenario 2.

Horarios del jueves 13 de junio / MLF

El viernes, 14 de junio, Michael Kiwanuka (22:00-23:30) y Underworld (00:30-2:00) actuarán en el escenario 1. Lori Meyers lo hará en el escenario 2 de 23:15-00:30).

Horarios y cartel del viernes. / MLF

El sábado, 15 de junio, se podrá ver a Aitana (21:00-22:30), Pet Shop Boys (23:30-1:05) y Arde Bogotá (2:00-3:00) en el escenario 1. Rodrigo Cuevas (21:15-22:15), Belle & Sebastian (23:00-00:00) y The Blaze (1:15-2:45) estarán en el escenario 2, mientras de Juno (1:05-2:00) cerrará las actuaciones del escenario 3.

Horarios del sábado. / MLF

En esta edición, las actuaciones comenzarán a partir de las 18 horas y la música no parará hasta las 4:00 (primera jornada) y las 6:00 (viernes y sábado). Mallorca Live Festival contará con el Escenario 1- Estrella Damm; Escenario 2 - INNSIDE by Meliá; Escenario 3 - ENDESA (patrocinador sostenible del festival); Escenario 4 The Club (by Sa Fonda, Flexas y Sunday Sunday y Escenario 5 - Radio 3.

Al igual que el año pasado, el festival ofrecerá un servicio de lanzaderas desde distintos puntos de la isla para llegar hasta el recinto de Calvià. Según ha indicado la organización, próximamente se podrán adquirir los billetes para facilitar el traslado de los asistentes.

Los últimos 1.000 abonos de tres días, los abonos de dos días y las entradas de día están disponibles desde 63€ en www.mallorcalivefestival.com y la ticketera oficial, See Tickets.