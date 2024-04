El pelotón de 8.500 ciclistas de la Mallorca 312 OK Mobility conquista la isla

Puntuales a la cita, los 8.500 ciclistas que participan en la Mallorca 312 | OK Mobility han salido desde Playa de Muro a las 6:30 horas para iniciar la décimo cuarta edición de la prueba. Una jornada en la que los participantes disfrutan de los paisajes y de un entorno perfecto para la práctica deportiva. En la distancia de 167 el ciclista más rápido ha sido Alejandro Martínez con un tiempo de 4:38:39.

En la salida de esta mañana se ha rendido un nuevo homenaje a la dorsal 312, Annemiek van Vleuten, la ciclista neerlandesa ha compartido parrilla de salida con los ex profesionales: Alberto Contador, Vincenzo Nibali, Maurizio Fondriest, Joseba Beloki, Pedro Horillo, Haimar Zubeldia, Sean Kelly, David Millar y los baleares Vicenç Reynés, Marga Fullana y Toni Tauler. Además, tampoco se han querido perder esta Mallorca 312 OK Mobility, el seleccionador nacional de Argentina, Lionel Scaloni, así como el triatleta Mario Mola. El alcalde de Muro, Miquel Porquer, ha sido el encargado de hacer el corte de cinta junto al Director Insular de Turismo para la Gobernanza y Sostenibilidad, Pedro Mas y Alba Carrió de OK Mobility.

Primeros de la 167

Mientras el pelotón recorre la isla, los primeros de la distancia de 167 kilómetros han llegado a Playa de Muro. El más rápido ha sido Alejandro Martínez con un tiempo de 4:38:39 y han completado el podio masculino Nelson David López García y Wojciech Szczepanik con un tiempo de 4:40:09.

Poco después de la llegada de los primeros han hecho su entrada el seleccionador nacional de fútbol de Argentina, Lionel Scaloni, que ha mejorado su tiempo de la edición anterior en aproximadamente dos minutos, con un total de 5:06:08. Además, el italiano Vicenzo Nibali, también ha cruzado la linea de llegada con un tiempo de 5:15:51.

En la categoría femenina, la más rápida ha sido la polaca Martyna Wisniewska con 5:15:52, que ha llegado al sprint con Amy Philips y tercera ha sido Yessica Pérez, con 5:27:50.

Álbum de fotos de la Mallorca 312 OK Mobility / Mallorca 312

Pelotón internacional

En la Mallorca 312 OK Mobility hay participantes de diferentes puntos del mundo. Entre las nacionalidades que más destacan en participación hay un TOP 5 encabezado por España (27%), Reino Unido (25%), Alemania (16%), Bélgica (4%) e Irlanda (3%).

Pero también llegan de países más lejanos como Islas Caimán, Nueva Zelanda, Israel, Emiratos Árabes, Guatemala, Chile, Perú, Venezuela, Hong Kong, China, Indonesia y Japón. No hay lugar a dudas que la serpiente multicolor es también multicultural, algo que hace todavía más especial la prueba, ya que en pocas ocasiones se puede tener un pelotón de 8.500 ciclistas con tantas nacionalidades.

Los mallorquines también son fieles a la cita de la Mallorca 312 OK Mobility. Un total de 2.200 ciclistas han tomado la salida desde Playa de Muro para recorrer cualquiera de los tres recorridos de la prueba.