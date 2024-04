Todo preparado para la Mallorca 312 OK Mobility

Un pelotón de 8.500 ciclistas arrancará mañana sábado sobre las 06:30 horas para conquistar las carreteras que recorren la Mallorca 312 OK Mobility. La presentación oficial se ha celebrado esta mañana en la Feria del Corredor con la presencia de la dorsal 312, Annemiek van Vleuten, el CEO de la Mallorca 312 OK Mobility, Xisco Lliteras; el presidente del Consell de Mallorca, Llorenç Galmés; el director general d'Esports del Govern balear, Joan Antoni Ramonell; el alcalde de Muro, Miquel Porquer; y el Chief Marketing & Digital Officer OK Mobility, Pedro Pablo Sastre.

Junto a las autoridades han asistido a la presentación un gran elenco de ciclistas exprofesionales como Alberto Contador, Vincenzo Nibali, Sean Kelly, Pedro Horrillo, Joseba Beloki, Haimar Zubeldia y Maurizio Fondriest. Además, en representación del ciclismo balear se ha podido ver a Toni Tauler, Vicent Reynés, Xavi Cañellas, Juan Carlos Ruitort, Ainhoa Moreno, Yurani Blanco y Francesc Benàssar. A parte de ciclistas, tampoco se han querido perder la presentación un año más el seleccionador argentino de fútbol, Lionel Scaloni.

El italiano Vincenzo Nibali ha entregado el dorsal 312 a la ciclista neerlandesa Annemiek Van Vleuten, la cual ha dicho que está “muy feliz y preparada para disfrutar de la isla que tantas veces he recorrido cuando era profesional en pretemporada” y, ha querido mandar mucho ánimo a todos los participantes, “lo importante en la Mallorca 312 OK Mobility es sentirse bien durante el recorrido, parar a los avituallamientos y llegar a meta con una sonrisa”.

Por su parte, el CEO de la Mallorca 312 OK Mobility, Xisco Lliteras, ha querido destacar que este sábado “no le va a faltar nada a ningún participante gracias a todo el equipo, que ha duplicado esfuerzos y han trabajado para que lo único de lo que se tengan que preocupar sea de pedalear”.

La unión de deporte y turismo con esta Mallorca 312 OK Mobility, ha sido lo que el president del Consell de Mallorca, Llorenç Galmés, ha querido destacar. “Estamos muy satisfechos del recorrido durante catorce ediciones de esta prueba. A nivel nacional, internacional y también por la representación del ciclismo balear, con más de 2.000 participantes locales que podrán disfrutar de un evento de esta magnitud”, ha declarado.

Como es tradición, el alcalde de Playa de Muro ha querido agradecer “a todos los participantes que inunden la población durante estos días y puedan disfrutar de la localidad”. “Año tras año trabajamos para que todo aquel que venga no le falta de nada”, ha señalado.

Tres recorridos

El pistoletazo de salida será a las 6:30 horas desde Playa de Muro y se espera que todos los participantes disfruten de una gran jornada de ciclismo. La llegada será escalonada dependiendo de la distancia que hayan escogido. Así pues, se espera que el primer finisher de la 167 haga su entrada sobre las 11:00 horas y para las 13:00 llegarán los primeros de la distancia 225. Más tarde, a las 15:15 horas se espera que Playa de Muro reciba al más rápido de la 312.

Edición de récord

Tras catorce ediciones, la Mallorca 312 OK Mobility sigue siendo una de las citas fijas en el calendario de muchos ciclistas. El deseo por conseguir una de las 8.500 inscripciones se vivió el pasado 4 de octubre del 2023, cuando se agotaron en tan sólo 6 minutos. Números que reflejan las ganas de querer venir y respirar el ambiente: Mallorca 312 OK Mobility.

Feria del corredor

Mientras los ciclistas pedalean por llegar a la línea de llegada en Playa de Muro, la Expo abrirá sus puertas de las 10:00 horas hasta las 21:00 horas, cuando se dará por finalizada la edición.