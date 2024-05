Andy Kohlberg, presidente del Mallorca: «Espero que Son Moix esté lleno el domingo»

El presidente y propietario del RCD Mallorca, Andy Kolhberg, espera que la afición bermellona se vuelque con el equipo este domingo en el trascendental encuentro ante el Almería (19 horas). El dirigente estadounidense, en una entrevista en Deportes Cope Baleares, ha calificado como «muy importante» el choque frente al conjunto indálico en el que los de Javier Aguirre buscarán la permanencia matemática. «Esperamos que toda la afición se vuelque con el Mallorca y que el estadio esté lleno. Tenemos que ganar», expresó.

Kohlberg, que estará en el palco de Son Moix, no ha querido opinar sobre el dudoso papel del Sevilla en el choque ante el Cádiz, que acabó en triunfo para los de Pellegrino, y que tanto ha indignado a los aficionados tanto bermellones como de otros equipos inmersos en la lucha por el descenso. Especialmente tras las palabras de Sergio Ramos tras el partido.

«No hay que prestar mucha atención a lo que hagan los demás, sino a lo que hace cada uno por su cuenta. Hay que luchar hasta el final y concentrarse en ganar», comentó acerca de no mirar otros resultados y centrarse únicamente en lo que ocurra en Son Moix este fin de semana.

Cuestionado acerca del futuro de Javier Aguirre como entrenador del Mallorca, Kohlberg ha replicado las palabras que suelen emplear tanto el técnico como Alfonso Díaz o Pablo Ortells, emplazando la conversación a cuando la permanencia sea matemática. «Estamos concentrados en el partido de este domingo ante el Almería. Aguirre siempre ha dicho que hay que esperar hasta que esté certificada la permanencia para hablar y hay que respetarlo», ha zanjado.

El presidente bermellón ha dejado claro que todo lo que compete al ámbito deportivo es responsabilidad de Ortells: «Pablo es quien toma las decisiones. Tengo la última palabra, puedo vetarlo, pero nunca lo he hecho. Expreso mi opinión, pero no me suelo meter mucho en ese terreno».

Tras destacar la final de la Copa del Rey y la movilización a Sevilla como uno de los grandes momentos de este curso, Kohlberg ha comentado cuáles son los siguientes pasos en el Mallorca. «Estabilizarnos en LaLiga y estar entre los diez primeros equipos y llegar a competir en Europa. Que la experiencia de los seguidores sea mayor y mejor. Y también que el estadio sea parte de la ciudad y que esté abierto todos los días del año», ha concluido.