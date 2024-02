Tractorada en Mallorca | Hablan los manifestantes: «Vivimos para trabajar, es así de triste. No podemos más»

Los agricultores y ganaderos de Mallorca están al límite y así lo han demostrado este lunes invadiendo Palma con sus 300 tractores en una protesta que ha servido para sentir el apoyo de la ciudadanía, que no dudaban en aplaudirlos mientras desfilaban con su maquinaria por las calles de Ciutat. La tractorada en la Part Forana ha empezado con el tradicional ‘berenar’ en restaurantes como, por ejemplo, Es Cruce donde se congregaron unos 80 agricultores. En Ses Torres se plantaron otros 25 tractores para coger fuerzas para la jornada de protesta.

En Vilafranca, pasadas las 9.30 horas se han dirigido al aparcamiento de Es Cruce , invadido por una cincuentena de tractores, para hacerse la foto de familia de rigor y emprender su marcha hacia Palma. En el restaurante Ses Jardines de Montuïri les estaban esperando una decena de tractores, igual que en Es Revolt. En Algaida, otros tres tractores aguardaban la llegada del convoy salido de Es Cruce para unirse a la comitiva de tractores que se dirigían a Palma por la Ma-15, en todo momento escoltados por las fuerzas de seguridad.

B. Ramon / Rosa Ferriol

Sobre las 11.30 horas, los primeros tractores procedentes de Campos y Llucmajor han empezado a tomar la Avenida México para exhibir sus reivindicaciones. «El principal problema son que los gastos nos asfixian porque los precios de compra son muy elevados en relación al precio de venta. La insularidad en Balears no está reconocida y nos cuesta un 30 o un 35% más producir que en la península. Además, debemos competir con países que no respetan las leyes que a nosotros nos imponen. A todo ello se deben sumar los efectos del cambio climático y políticas verdes que nos fijan desde Bruselas que son muy difíciles de cumplir en las islas. Asimismo a todo ello hay que añadir una burocracia excesiva», desgrana Jordi Miralles de Manacor.

Martina Adrover, también de Manacor, reclama unos «precios justos para nuestros productos. «No es justo que los corderos nos los paguen a seis euros el kilo y el tercero lo venda a 39 euros el kilo. Ellos no hacen nada más que doblar los precios sin hacer nada. Vivimos para trabajar, es así de triste», lamenta.

Guillem Coll, de Campanet, ha llegado a Palma con la comitiva que ha arrancado de la zona norte. ¿Su objetivo con esta tractorada?: «Hay una gran participación para que nos escuchen de una vez por todas porque el campo de Mallorca se está muriendo. Sin el campo mallorquín, no comemos. Se debe consumir producto local para ayudar a la gente de aquí porque a todos les gusta ver el paisaje como la flor de almendro pero nadie es consciente de que se está muriendo». No faltan los mensajes hacia las autoridades: «Pedimos que haya menos burocracia. Los agricultores y ganaderos tienen doble vida, de día ser payeses y por la tarde-noche, ser administrativos. El campo requiere dedicarle muchas horas y no podemos dedicar tantas horas al papeleo», zanja.

Esperando el sus de la tractorada, Pau Fiol de Agromallorca, lo deja claro: «Reivindicamos precios justos para la agricultura, menos burocracia y que exijan el consumo de producto local al sector servicios». Lluc Fullana, de Llucmajor, se postula en la misma línea: «Deben hacer cumplir la ley a los hoteleros de comprar entre el 3 y 5% de producto local». Y es que era unánime el argumento de que si son ellos los que contribuyen a mantener el paisaje de una isla que vive del turismo, lo justo es que se consuma producto local.

Para Xisco Llompart, de Llucmajor, la finalidad de la tractorada era demostrar que «la payesía ya no puede más». De hecho, el éxito de la movilización ha cogido a más de uno por sorpresa como Toni Sunyer de Campos que ha confesado que no esperaba tal concentración de tractores. Lluc Vidal y Toni Barceló también incidieron en la importancia de apostar por el producto local.

La tractorada en Mallorca, en imágenes / B. Ramon

‘SOS Pagesos’

Los lemas exhibidos en los tractores no han tenido desperdicio. Unas estaban escritas con ironía, otras con rabia. «Si lo dejamos, pasarás hambre». «La nostra fi, la vostra fam». No faltó el guiño al típico SOS Turismo, pero con esta frase tachada en roja y sustituida por SOS Pagesos. No faltaron dardos a los políticos: «Els ases abans llauraven, ara ens governen» o el «de Bruselas, ni las coles» para criticar las imposiciones de Europa. En esta línea, otras consignas han sido: «Menos burocracia, más eficacia» o «Ess muy fácil sembrar desde un despacho». Tampoco faltaron pancartas en alusión a la importancia del sector primario: «Si el camp no produeix, sa fam s’expandeix» o las que exigían compensaciones para la insularidad. «El campo no se muere, lo están matando».

El presidente de la Associació de la Producció Agrària Ecològica de Mallorca (APAEMA), Miquel Coll, ha salido en comitiva desde SantaEugènia junto a otros doce tractores y una cosechadora. «Nos hemos sumado a las movilizaciones porque la realidad es que si no hay agricultura, no la habrá ni ecológica ni convencional. Necesitamos que nuestra actividad sea rentable para poderla desarrollar de una forma normal», desgrana coll. De todas maneras, ha recalcado la importancia de «no dar un paso atrás» ni en la agenda 20/30 ni en la estrategia europea de la granja a la mesa. «El futuro es la agricultura ecológica. La solución a los problemas que tenemos pasa por más agroecología», ha defendido.

De hecho, un grupo de agricultores ecológicos como Jaume Adrover de Son Macià han esperado la llegada de los tractores en la plaza de las Tortugues con cajas que en esta ocasión han cambiado sus productos de la tierra por lemas reivindicativos: «Menjareu ciment. «Menjareu xalets». «Menjareu hotels». «Menjareu asfalt. «Menjareu plaques» o el «menjareu turistes».