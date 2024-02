El conseller de Agricultura, Joan Simonet, ex de Asaja, celebró la tractorada: «Qué ganas de manifestarme»

Los políticos, qué duda cabe, son también seres humanos, pese a lo que la gente diga. Tienen sus anhelos y sus condicionantes vitales. Como cualquier otro ser humano, sí. Véase el ejemplo del actual conseller de Agricultura, Pesca y Medio Natural del Govern, Joan Simonet, que en otros tiempos estuvo al frente de la patronal agraria de Asaja. Centrado hoy en los menesteres políticos y en la gestión pública, Simonet no pudo reprimirse.

Su pasado le llamaba. El campo le llamaba. Y él acudió a esa llamada. Así, se le pudo ver en la calle Manacor, por donde iniciaba su recorrido la tractorada. Le acompañaban los altos cargos de la Conselleria Fernando Fernández y Joan Llabrés.

Los mejores carteles de la tractorada en Mallorca / Raúl Sanz

Iba Simonet saludando sonriente a los manifestantes y a quien quisiese escucharle le decía: «Las ganas que tendría de estar allí». Entiéndase «allí» como encima del tractor, protestando, alzando la voz en defensa del campo mallorquín.

Joan Simonet, sonriendo al paso de la tractorada, este lunes, en Palma / Rosa Ferriol

Se lo decían incluso los propios payeses de la tractorada a medida que iban pasando delante de él: «Joan, ¡tendrías que haber venido tú también con el tractor!».

«No me han dejado»

«¡No me han dejado!», respondía él, siguiendo la broma. Lo cierto es que Simonet exhibió sus contactos con el campo mallorquín, porque no dejó de saludar gente. La protesta, en general, no se dirigió contra el Ejecutivo autonómico.

Madrid, Bruselas e, incluso, los hoteleros por no fomentar el producto local fueron los principales objetivos de lemas y consignas.

«Nina, que quedi clar que no anam contra el Govern», le decía a primera hora de la mañana uno de los manifestantes a una periodista, en uno de los puntos de concentración de los tractores, en el restaurante es Cruce de Vilafranca.