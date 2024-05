Alcaldes mueven hilos para eliminar la referencia a la lengua balear en sus webs

Algunos alcaldes de ayuntamientos en cuyas webs corporativas aparecía la opción de escoger como lengua el balear han iniciado gestiones para eliminar esta posibilidad que algunos atribuyen a un error involuntario y otros no descartan cierta intencionalidad. En unos casos las gestiones han surtido efecto, mientras que en otros todavía se ofrece esta posibilidad.

La referencia a la lengua ‘balear’ aparece en la pestaña destinada a la Sede Electrónica de las webs municipales. Si uno elige leer la web en la inexistente lengua balear, lo que se encuentra es el catalán normativo y no el supuesto idioma que promociona como propio de las islas la llamada Acadèmi de sa Llengo Baléà.

Este diario publicaba ayer que el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno del Estado ha incluido también el balear en su página web, lo que atribuyen a un «error» por parte de la empresa que configuró el portal. También aseguraron que esta denominación no se ha cambiado de forma reciente, por lo que descartan que esté relacionado con el reciente reconocimiento real a la citada entidad.

El ayuntamiento de Sineu también ofrece la posibilidad de elegir el supuesto idioma balear. / D. M.

Algunos de los alcaldes consultados también aseguran que hasta ahora no se habían dado cuenta de que en la sede electrónica a la que se accede desde sus webs municipales también aparecía el balear como opción lingüística. Esta cuestión se ha viralizado entre los munícipes a raíz de la denuncia del sindicato Siau y también de una investigación realizada por la revista Díngola de Sineu, vinculada a la OCB local, que difundió un listado de los municipios en cuyas webs aparecía la posibilidad de elegir el balear. «Lo hemos estado hablando en el grupo de whatsapp que tenemos los alcaldes», explica el alcalde de Sineu, Tomeu Mulet (PP), que asegura que pondrá en marcha las «gestiones necesarias» para eliminar la referencia al balear de la web corporativa.

Por su parte, en la web del ayuntamiento de Sencelles ya no aparece la opción del balear. Su alcalde, Joan Carles Verd (El Pi), explica que el pasado viernes hablaron con la plataforma encargada de gestionar el portal para reclamar una «rectificación» . «Tenemos que actuar como una institución seria, no tenemos que hacer ‘frikadas’; no sabemos si es un fallo informático o la ‘gracieta’ de alguien», concluye Verd.