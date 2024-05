Gaspar Forteza ‘Parín’, impulsor del 'coliving' en Manacor: «Es una opción ideal de alojamiento para jóvenes, gente mayor o funcionarios»

Gaspar Forteza ‘Parín’ (Manacor, 1967) es una persona inquieta. Ligado durante cinco años al mundo de la aviación, ha pasado la mayor parte de su carrera dedicado al tercer sector. Primero como director de hoteles en medio mundo y después como empresario en el ámbito de los establecimientos urbanos. Ahora, además, impulsa un concepto poco conocido en las islas como es el ‘coliving’, una fórmula ideal para revitalizar casas señoriales, transformándolas en habitaciones para alquilar con una serie de zonas comunes, para que todos los residentes se sientan como en casa.

¿Cómo explicaría qué es un ‘coliving’?

Es una vivienda unifamiliar entre medianeras con alquiler de habitaciones. Es decir, podría alquilar una habitación como si estuviera en su propia casa, complementada con zonas comunes como piscina, comedor, sala de estar o cocina, que se comparten con otras personas que también tienen habitaciones arrendadas.

¿Qué beneficio tiene esta fórmula en un lugar tan saturado como Mallorca?

Es un modelo perfecto para el momento actual. Quizá un ‘coliving’ no sea un lugar para vivir toda la vida, pero sí, por ejemplo, cuando cambias de fase vital como una separación, algo que sucede muy a menudo. Si eres un joven de 30 años que quiere dejar su hogar como primer paso hacia la independencia, es perfecto, y no es tan abrumador porque realmente no te quedas solo. Es algo intermedio, si quieres estar en tu habitación, puedes, tienes tu espacio, que luego también puede ser compartido. Del mismo modo, para una persona mayor que tiene una casa enorme, es una opción para poder alquilarla a buen precio, obtener un ingreso para vivir bien y mudarse a un ‘coliving’ donde encontrará la compañía de más personas. Con la posibilidad, entre todos, de, si lo desean, contratar a una enfermera que les tome la presión... o una médica que los atienda, por ejemplo.

¿Cuál es la diferencia, en este caso de la estancia, entre un ‘coliving’ y un hotel?

Total. Piense que en un hotel solo se puede estar 28 días. Es ocasional y momentáneo, generalmente vacacional. El ‘coliving’, en cambio, es para personas que residen y están establecidas aquí, con un trabajo... no tiene nada que ver. Nosotros, cuando abramos próximamente en Artà y Manacor, haremos contratos de entre 3 y 11 meses, renovables. Esta es la idea para evitar cualquier tipo de malentendido. Al finalizar los 11 meses, se debería hacer un nuevo contrato, según establece el código civil.

Hábleme de estos dos proyecto

MAhora tenemos uno presentado en Artà que esperamos que el Ayuntamiento nos dé permiso para empezar pronto, y ya estamos buscando una gran casa en Manacor. Tenemos cuatro vistas y nos decidiremos entre este mes y el próximo. Lo que tenemos siempre claro en My Rooms Coliving (que así se llama la empresa) es que en la reforma nunca aumentaremos ni un gramo de cemento más del que ya haya en el inmueble.

¿Me está hablando de casales?

De casas antiguas mallorquinas, efectivamente. Lo que hacemos es recuperarlas y rehabilitarlas. Nunca casas nuevas, porque consideramos que ahí está el encanto. Antiguamente las casas de los señores de Mallorca, estaban vetadas para una persona normal. No hubiéramos podido entrar. Hoy en día podemos vivir en ellas gracias a este sistema.

¿Qué servicios están incluidos en un ‘coliving’ como el que proponen?

Usted alquila la habitación con la ropa de cama, toallas. No tenemos servicio de limpieza de las zonas privadas, pero sí limpiamos la cocina y las zonas comunes. Quiero decir con esto que un ‘coliving’ no es un hotel. Tampoco puede haber una cocina dentro de la habitación, excepto un microondas o una nevera, porque no puede haber un sistema de extracción de humos. Lo que hacemos es adaptarnos a la ley para no tener problemas. Respondiendo, es cierto que el alquiler será un poco más elevado que uno normal, pero es porque aquí se incluye wifi, piscina, gimnasio, máquinas para poder entrenar o una buena cocina. No será elitista, sino para gente normal... pero tampoco renunciamos a que esté muy bien, dentro de una casa elegante, bonita, mallorquina y totalmente reformada.

¿Se podrá comer allí, habrá servicio de restaurante

No, pero si todos están de acuerdo, sí podrían contratar a un cocinero o una cocinera para que les haga la comida. Es una cuestión y decisión de los inquilinos, ellos eligen. Ya sé que la línea es fina a la hora de explicarlo y diferenciarlo de un hotel, pero no tiene nada que ver, insisto.

¿Las leyes confunden?

No, pero me gustaría que no cambiaran tanto. Porque desde que ideamos hasta que acabamos un proyecto podemos estar entre 4 y 5 años y si cada poco te cambian las normas del juego, todo se hace más complicado. No es porque no me gusten, sino por el hecho de que no haya un consenso político que las mantenga en el tiempo.

Ahora que el acceso a la vivienda es más complicado que nunca y el alquiler es poco asequible, ¿el ‘coliving’ viene para dar una solución?

Hay gente que lo ve y otros que piensan que supondrá una sobrepoblación. Intento explicar que generalmente los inquilinos son gente que cubre puestos de trabajo: profesores, funcionarios de los juzgados, enfermeras, una ingeniera o un maestro de escuela que no tienen dónde ir durante el curso o la temporada en que tengan que residir en un lugar. En Ibiza, por ejemplo, no encuentran casa. Pienso que las administraciones no lo deben ver como algo perjudicial sino al contrario. Es cierto que una persona no vivirá en un ‘coliving’ toda la vida... o sí. Mire, yo no tuve pareja estable hasta los 35 años, quiero decir que si hubiera tenido esa alternativa me habría ido fantástico en mis circunstancias, porque tienes ese plus de conocer gente.

¿No es una opción para ricos?

También se irán creando ‘colivings’ para personas con más alto poder adquisitivo. Habrá unos más sencillos y otros más lujosos. Lo que pasa es que ahora la opción para la gente humilde es patética... lo veo por las web de las inmobiliarias; muchos son cuchitriles insalubres, sin iluminación... No es aceptable.

Nosotros cumplimos con la normativa de habitabilidad al cien por cien. Aire acondicionado, calefacción...

