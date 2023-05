Tu amigo el alcalde de Inca parece que ha descubierto la pólvora con eso del ‘coliving’, el compartir piso de toda la vida, vaya. Lástima que lo haya hecho en el último pleno de la legislatura asemejándose más a una promesa electoral que a algo más concreto y, sobretodo, efectivo. Si este señor viviera en la Serra se daría cuenta de que aquí hace tiempo que recurrimos a esta fórmula como única alternativa para asegurarnos tener un techo donde dormir. No es por gusto, pero por estas tierras comprar un piso equivale a dos o tres palacios en Inca, que ni sé si los tiene. Aunque lo que no me cuadra demasiado es que esa idea del ‘coliving’ sea para gente mayor, un colectivo que más o menos tiene el problema de la vivienda resuelto. El verdadero problema lo tienen los jóvenes. Tu amigo el de Inca quiere ahora regular una cosa que ha existido de toda la vida y que estaría bien fomentarla entre los que quieren emanciparse. No creo que haya muchos empujones con la gente mayor a la hora de ‘colivingarse’ con el vecino. Lo demás, para mí no es más que propaganda.

Desfent | Los mayores y la moda del ‘coliving’

Querido es ponerte un tema esquerrenet de por medio y sacas tu artillería. Pues tengo que confesarte que al leer la noticia visioné nuestro futuro. Como creo que si la cosa no fa un tro y Sóller sigue siendo el parque de atracciones por antonomasia, optarás por mudarte. Así se me ha encendido la bombilla y como cuando seas mayor por contrato debo ser tu cuidadora, mejor aprovechar esto del ‘coliving’ de Inca y mudarnos a la capital del Raiguer a vivir. Así que como eres un hombre hecho y derecho y tu voto está más que decidido, solo espero que la jornada de reflexión te haya servido para aclarar tus ideas y convencerte de que lo mejor es hacerme la heredera de Villa Mora y a partir de aquí ya gestionamos eso del ‘coliving’. La verdad, todo sea dicho, es que me ha llamado mucho la atención eso de que los viejecitos inquers se apunten a la moda del ‘coliving’ para envejecer juntos. Sinceramente, me parece una buena manera de combatir la soledad entre la gente mayor.