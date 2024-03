'Athleticzales' de Felanitx

«No podíamos tener mejor regalo que la disputa de la final de la Copa del Rey y ojalá ganar el título en el año en el que celebramos el 40 aniversario». Con estas palabras y con una euforia comedida se expresa Tomeu Estelrich, presidente de la Peña San Mamés, una de las dos del Athletic Club que hay en la isla y en la que esperan con ganas el choque de este sábado en La Cartuja frente al RCD Mallorca.

«Estamos muy contentos como hinchas, aficionados y simpatizantes rojiblancos por haber llegado a la final y, por supuesto, queremos la Copa. No obstante, debo de decir que si la ganáramos no tendré tanta alegría como si fuera ante la Real Sociedad, Madrid, Atlético o Barcelona», reconoce este mandatario.

Estelrich admite que para los residentes en las islas es «muy difícil y costoso» ir a la final. «El día de la final haremos una cena y lo viviremos con la máxima intensidad posible. Con sinceridad esperamos ganar. Lo lamentaríamos por el Mallorca pero el Athletic es el Athletic para nosotros», reconoce, y añade: «De los más de sesenta socios que somos hay un diez por ciento que tiene el corazón partido o dividido. Nuestro sentimiento es que el Mallorca gane siempre menos en dos ocasiones, que es cuando juegan contra nosotros. Estamos muy satisfechos de que esté en Primera División dado que podemos ver aquí al Athletic».

Para Tomeu Estelrich ser del Athletic es algo que va desde el nacimiento. «Ahora todos son del Mallorca. El club bermellón ha hecho un buen trabajo, y está recogiendo sus frutos, pero hasta no hace mucho los hinchas del Mallorca no eran muchos. Nosotros tenemos claro que no te haces, naces siendo del Athletic. Me acuerdo de que cuando era niño y mis compañeros de clase hacían los equipos para jugar a fútbol en el recreo nunca me elegían a mí, siempre escogían a los del Barcelona y Madrid, que eran la inmensa mayoría», recuerda.

Para el presidente de la peña San Mamés, que admite que en los penaltis de la semifinal ante la Real Sociedad «parecía un hooligan del Mallorca ya que quería la eliminación de la Real y la clasificación del Mallorca», avanza que en el supuesto de que su club gane el título no lo celebrará. «Lo lamentaré por el Mallorca. Y tengo claro que no saldremos a la calle a celebrarlo. Estaremos contentos por nuestro triunfo, pero no tendremos euforia. He ido a ver muchos partidos del Mallorca y no me llevo la camiseta del Athletic. Del Mallorca nunca nos hemos de burlar», comenta.

Por último, Estelrich opina que la sede de la final no ha gustado a nadie, ni en el bando bermellón ni el athleticzale. «No nos gusta Sevilla. Ojalá hubiera podido ser en Madrid, Valencia o Barcelona, hubiera habido más conexiones y los desplazamientos no hubieran sido tan costosos. Todo esto se elige a principio de la temporada, pero se tendría que pensar un poco en los equipos que participan», concluye.