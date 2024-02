La ilusión inunda el vestuario del RCD Mallorca con la Copa del Rey. Javier Aguirre, técnico del conjunto bermellón, ha insistido en la importancia de una eliminatoria a doble partido para no caer en el nerviosismo. "El partido genera mucha ilusión en el equipo. Hay gente que nunca se había plantado en una semifinal. La ilusión está a tope. Es el último partido de copa en casa, hay que dar una buena imagen ante la gente. Hay que entender que es un partido de 180 minutos, que no terminará aquí mañana" ha comentado en la sala de prensa de Son Moix.

"Le digo a los que tienen más experiencia que les transmitan la ilusión a los más jóvenes. Ellos saben lo que se jueguen y lo valoran", ha añadido.

El preparador bermellón ha alabado a la Real Sociedad y su forma de juego. "No hay que ponerse nervios, no perder el orden, hay que estar muy concentrados en el balón parado. Estamos advertidos de lo que puede pasar. No te dejan hacer transiciones porque te bajan muy rápidamente. Interrumpen el juego. Me encanta la Real Sociedad, porque dentro del reglamento lo hacen muy bien. Son jugadores de mucha calidad que bajan al barro. Hay que competir en el terreno que ellos dominan muy bien", ha apuntado.

Aguirre espera que su equipo aprenda de los errores en la salida de balón que cometieron ante el Athletic Club ante un equipo como la Real Sociedad que también presionará arriba: "El error grave que tuvimos en Bilbao fue que perdimos 15 balones en nuestro campo. Los dos primeros goles fueron de traca. Eso fue un grave error que cometimos ante una presión alta que no supimos ver. Mañana no nos equivocaremos de esa forma. Tenemos que tratar de hacer el juego que mejor convenga para sacar un buen resultado en esta primera parte de la eliminatoria".

El de Ciudad de México confía en que Son Moix les lleve en volandas este martes. "Puedes ganar por 2-0 o perder 0-2 y no pasa nada. Hay que jugar como si fuera el último partido de la Copa. Esperemos que el campo esté lleno, como el día del Girona, que nos ayuden", ha destacado.

El técnico del Mallorca ha reconocido que este es el partido más importante desde que está aquí. "Este partido quizá es el más importante después del 2-6 ante el Granada. Si no es por esa parada de Reina en Sevilla yo no estaría aquí, se lo he agradecido siempre. Ahora es este, aquello era para sacar el juego, ahora es para entrar en la historia del club", ha concluido.