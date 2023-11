Tenir bons jugadors o no tenir-ne

Després d’un periple per tornar de Galícia, on el Mallorca aconseguí passar còmodament la primera eliminatòria de la Copa, ahir a la Lliga tornà a perdre de manera senzilla. El Betis va ser superior des del primer minut fins arribar al descans i encara ho va ser més a la segona part, gràcies que el Mallorca quedà amb un home menys per l’expulsió totalment injusta de Mascarell. Sigui pel que sigui, els mallorquinistes continuen en caiguda lliure i amb un panorama molt poc encoratjador.

Ahir es recuperaren efectius com Raíllo, Darder i Maffeo, però les prestacions i la proposta futbolística no va variar gaire. La qüestió és tenir bons futbolistes o no tenir-ne. El Betis en té, fins i tot a la banqueta, i el Mallorca, no, o no tant. La pregunta que es fa el mallorquinisme és si el cos tècnic treu tot el rendiment d’una plantilla d’un pressupost infinitament superior al de la temporada passada. El Betis de Manuel Pellegrini no es va esforçar més del que és habitual per sumar una nova victòria davant un equip que ja no sap ni defensar.

Segurament ara haurem de pensar si la incorporació de Raíllo ha estat precipitada. En la primera acció que el central i capità andalús va haver de defensar Willian José, el davanter del Betis s’avançà clarament i marcà el primer gol. Raíllo va arribar tard, però la jugada ja venia mal defensada molt abans, fent internacional el malagueny Isco.

Amb l’entrada al segon temps de Sergi Darder, les coses milloraren un poc, però el fet de jugar amb deu va passar factura a tothom, fins i tot a l’entrenador, que és ben conscient que el seu crèdit s’està acabant. El Mallorca comença a mostrar signes de ser un equip derrotat i desmoralitzat, i això és una evidència quan encara no ha acabat la primera volta. Aixecar l’ànim i contagiar optimisme només és una qüestió de l’entrenador. Falta saber si el club li donarà més temps.