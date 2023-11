El Mallorca ha cargado abiertamente contra el árbitro Ortiz Arias por la increíble tarjeta amarilla que le ha mostrado a Omar Mascarell en el minuto 45 y que le ha costado la expulsión al ser la segunda. "NO es segunda amarilla de Mascarell. NO es expulsión. Indefensos y con uno menos por este error", ha lamentado en su cuenta oficial de Twitter durante el descanso. En el club no entienden cómo el colegiado ha amonestado al tinerfeño en una acción en la que es Marc Roca el que le pisa, y no al revés.

Además, al no ser una roja directa, el VAR no podía entrar, otro aspecto difícil de entender del reglamento por la gravedad de la decisión. El mediocentro no se lo podría creer porque no entendía que hubiera visto la amarilla. De hecho, le ha costado abandonar el terreno de juego. El banquillo de los bermellones se ha llenado de ira en el Benito Villamarín y el ayudante de Javier Aguirre, Toni Amor, también ha sido expulsado. NO es segunda amarilla de Mascarell.



NO es expulsión.



Indefensos y con uno menos por este error. pic.twitter.com/HjaDEtDvMh — Real Mallorca (@RCD_Mallorca) 4 de noviembre de 2023 Es la primera vez en mucho tiempo que el Mallorca critica de forma airada en sus redes sociales una decisión arbitral ya que siempre ha preferido mostrar un perfil bajo al respecto, pero no es la primera ocasiónb que Ortiz Arias indigna al mallorquinismo. La segunda amarilla para Omar Mascarell.

Se queda con diez el Mallorca. #LALIGAEASPORTS #LaCasaDelFútbol pic.twitter.com/VVH8PYIlKb — Fútbol en Movistar Plus+ (@MovistarFutbol) 4 de noviembre de 2023 En el partido de la pasada temporada ante el Celta en Balaídos, en el minuto 84 de partido, Valjent realizó una falta cerca del área viguesa. Kadewere, tratando de evitar que Fran Beltrán pusiera rápido el balón en juego, se puso delante de la pelota. El 8 del conjunto celeste protestó la posición del jugador africano y Ortiz Arias, árbitro del encuentro, con el balón ya en juego, se dirigió al delantero mallorquinista para recriminarle que no se apartara y le pegó un empujón, algo que frenó a Kadewere, que se encargaba de marcar a Beltrán en la jugada de ataque del Celta, que buscaba el empate en los minutos finales. Una acción que le costó ser castigado tres jornadas por el Comité Técnico de Árbitros (CTA). Y la historia de este trencilla con el Mallorca no acaba ahí. En la pasada campaña anuló un polémico y discutido gol a Amath ante la Real Sociedad, que hubiera supuesto un empate que no llegó (1-0). El árbitro, a instancias del VAR, visionó la jugada desde otro ángulo distinto al de la retransmisión. En las imágenes se vio cómo Elustondo y Amath esprintaban hacia el esférico, forcejeando ambos con los brazos. El senegalés metió la pierna izquierda por delante del blanquiazul en una carrera igualada, aprovechando el apoyo para girar hacia su derecha al intuir que no llegaba al balón y este iba a pasar de largo. Es difícil de entender que no subiera al marcador, pero así fue.