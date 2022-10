Con voz calmada, pero sin titubear. Amath Ndiaye dejó claro que el Mallorca fue claramente perjudicado después de que el colegiado, a instancias del VAR, decidiera anular su tanto en el minuto cincuenta y ocho en el duelo ante la Real Sociedad. «Fue un gol merecido, no le hice falta, fue él el que saltó sobre mí y me golpea. No hay ningún contacto que pueda hacer que caiga al suelo, por lo que veo injusto que nos quite ese gol. Es un gol clarísimo», comentó visiblemente molesto.

El senegalés, que era titular por primera vez esta temporada, lamentó que la Real Sociedad se hubiera adelantado tan pronto. «Ha sido un partido muy disputado que hemos empezado a perderlo muy temprano. El equipo fue mejorando, presionando bien, pero ya te digo que nos ha perjudicado que haya llegado ese gol tan pronto. Después tuvimos que encerrarnos bien para no encajar más y salir a la contra», reflexionó. El delantero fue más allá en su reflexión. «Tenemos que acabar muertos todos los partidos, es una seña de identidad. Aquí era un campo difícil y ahora nos toca pensar en el próximo partido contra el Valencia», dijo antes de mostrar su satisfacción por, tras superar su lesión, volver a tener protagonismo. «Estoy muy orgulloso y contento de jugar y marcar», finalizó. ❌ 𝐅𝐈𝐍𝐀𝐋 | No fue posible puntuar en el Reale Arena.#RealSociedadRCDMallorca pic.twitter.com/Rei3gaOk1f — Real Mallorca (@RCD_Mallorca) 19 de octubre de 2022 El VAR evita el empate del Mallorca ante la Real Sociedad