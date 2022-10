“Al final llevo con la misma sensación tres o cuatro partidos seguidos”, admitió Javier Aguirre, técnico del Real Mallorca, al valorar la derrota de su equipo frente a la Real Sociedad. “Creo que el equipo ha trabajado honestamente y hasta el final y que siempre está en la pelea. Hay que seguir vendiendo caras la derrotas, no nos queda otra. Está Liga es así. A día de hoy hemos jugado contra los seis equipos que dominan ahora la zona alta de la clasificación y creo que eso nos ha castigado un poco, pero no nos queda otra que seguir luchando”, valoró el mexicano al término del partido.

Cuestionado por la jugada polémica del encuentro, en la que el colegiado anuló un tanto a Amath por una supuesta falta del senegalés en el inicio de la jugada, Aguirre reconoció que “el VAR hace justicia”, aunque se cuestionó quién decide si interviene o no el videoarbitraje. “Tengo una duda”, reflexionó: “A mí me gusta, pero tengo una duda, ¿quién decide lo del VAR? Me han tocado algunos árbitros que veo que les hablan al pinganillo pero no van a revisarlo, dicen, aquí decido yo, sin embargo el de hoy no ha tenido duda y ha ido. Al final el VAR también lo manejan seres humanos y es complicado”.

El preparador rojillo elogió el trabajo de sus jugadores y ensalzó el gran partido de Amath. “Me gustó mucho. Amath es otro desde la cirugía. Siempre se le veía serio, triste, parecía un zombi. Pero a raíz de la operación es otro jugador. Ha ido cogiendo su forma físico y es verdad que hoy me gustó mucho. En cuanto a todos los cambios que se han hecho, creo que tengo un equipo con jugadores que tienen todos un nivel muy parecido. Cambiamos unos cuantos de inicio, pero lo que buscábamos con ello era darle frescura a los futbolistas. Esa era un poco la idea, aunque sabíamos que el de la Real iba a ser un partido complejo”, admitió.

Javier Aguirre también dedicó unas palabras a Take Kubo, con quien coincidió el pasado curso en el Real Mallorca. El preparador rojillo señaló que el japonés no le había saludado, “el sinvergüenza de él”. “La verdad es que me gustó mucho. Lo vi muy libre, sin trabajos tácticos se le ve seguramente más cómodo. Lo vi muy bien y tengo que reconocer que me gustó mucho”, zanjó Aguirre.