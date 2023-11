Cuando todo empieza a ir mal toca preocuparse y de verdad. El Mallorca, al que no le sale nada, ha encajado ante el Betis (2-0) otra derrota que le hace de nuevo estar pendiente de los tres últimos para no caer en puestos de descenso. Un choque marcado por el garrafal fallo de Ortiz Arias dejando a los bermellones con diez por la injusta expulsión de Mascarell. Un nuevo partido sin ganar que hace que Javier Aguirre continúe perdiendo crédito a cada jornada de Liga que pasa.

El partido se recordará por el tremendo fallo del colegiado, interpretando una jugada al revés y marcando el rumbo de un encuentro que ya tenía color bético. Porque el choque de hoy en el Benito Villaramín se recordará por el fallo, pero los bermellones ya iban por detrás en el marcador.

Y es que la primera mitad del Mallorca se resume, aparte de quedarse con diez, en la empanada defensiva y gol del Betis en el minuto 7 y el tanto anulado a Muriqi por un pelo (y extrañamente revisado en 5 segundos). Mal olor cuando todo te empieza a ir en contra.

La alineación del Mallorca, con el esperado regreso de Raíllo, ya hacía prever qué partido visualizaba Javier Aguirre, con el Betis monopolizando la posesión y el Mallorca esperando alguna contra. La puesta en escena fue buena, pero un nuevo error defensivo dejó el camino abierto para el gol de Willian José. Tras una presión infructífera de varios bermellones, el balón acabó en Miranda en línea de fondo, que puso un centro para el brasileño, que se adelantó a Raíllo para anotar el primero.

Problemas a la hora de sacar el balón

El gol no sentó bien a los futbolistas rojillos, que no encontraban la manera de trenzar una jugada en ataque. El doble pivote Mascarell-Samú hacía aguas a la hora de construir, y Muriqi y Larin eran dos faros a los que enviar balones en largo que no llegaban a nada. El Betis estaba cómodo, con un Isco al mando de las operaciones, pero sin crear excesivo peligro.

Y en el treinta, tras una falta botada por Antonio, Muriqi marcaba, pero el asistente de Ortiz Arias levantaba el banderín por fuera de juego. Una acción que, visto lo justa de la misma, tardaron solo 5 segundos en revisar en el VAR y con un frame mostrado en televisión con el balón que ya había salido del pie de Antonio. De nada servía las amargas quejas de Aguirre desde la banda.

La segunda amarilla para Omar Mascarell.

Se queda con diez el Mallorca. #LALIGAEASPORTS #LaCasaDelFútbol pic.twitter.com/VVH8PYIlKb — Fútbol en Movistar Plus+ (@MovistarFutbol) November 4, 2023

Un disparo de Antonio que repelía con el pecho Claudio Bravo era lo más peligroso en ataque del Mallorca. Y el partido se encaminaba ya a vestuarios cuando Ortiz Arias se sacó de la chistera la expulsión de Omar Mascarell. Una jugada dividida acababa con un pisotón de Marc Roca sobre el tinerfeño, que alucinaba, al igual que el resto del equipo, cuando el colegiado le mostraba la segunda. De nada servía hacer el gesto del monitor del VAR, ya que no entran en este tipo de acciones. Toni Amor veía la roja directa por protestar y el partido se iba al descanso.

Ayoze, la sentencia

La segunda mitad arrancaba con la salida de Valjent y la entrada de Darder, que volvía un mes después tras lesión. No le quedaba otra al Mallorca que romper la línea de cinco y arriesgar, porque polémicas aparte no se puede seguir así. Muriqi probaba desde lejos y Diao perdonaba el segundo, con un tiro a bocajarro que detenía Larin en la línea de gol. Un Larin que se quedaba con la miel en los labios tras un centro de Darder que Muriqi, sin verlo, le quitaba de las botas.

El Mallorca no le perdía la cara al encuentro pese a jugar en inferioridad. Aguirre metía en el campo a Dani Rodríguez y Maffeo buscando más verticalidad en el campo. Pero lo que se encontraba era el segundo gol del Betis, obra de Ayoze Pérez, que remataba a puerta ante la complacencia del lateral catalán. Y final.

Poco tenía que decir ya el Mallorca en el encuentro. 2-0 en contra y un jugador menos, en una dinámica tan negativa como la bermellona, era una montaña imposible de superar. El marcador no se movió y el Mallorca volverá a mirar con atención a los tres últimos. Y si se acepta el aplazamiento del partido ante el Cádiz, habrá muchos días para reflexionar. Pero hay que cambiar algo antes de que sea tarde.