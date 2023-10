Javier Aguirre tiene clara la receta para que el Mallorca vuelva a sonreír tras apenas haber sumado ocho puntos en las diez primeras jornadas. "Nos queda que entre la pelota", ha explicado el técnico de los bermellones en su rueda de prensa previa al encuentro ante el Getafe de este sábado, a las 18:30 horas. "Llevamos tres o cuatro semanas que no tenemos buenos resultados, pero tenemos buenas sensaciones y ojalá sigamos en la misma línea y seamos más contundentes en las áreas. En la nuestra con poco nos han hecho goles o penaltis y en la del rival tuvimos para matar y no lo hicimos. No tenemos que bajar la línea de compromiso, actitud y no sé si de buen juego, pero tenemos que mejorar en la definición y también tenemos que mejorar en nuestra área", dijo. "El año pasado con menos conseguíamos más, no hemos conseguido esta efectividad", ha añadido.

El mexicano, que tendrá la baja de Darder, ha adelantado que recupera a Raíllo y Maffeo para el duelo ante los madrileños: "Al cien por cien no están, pero apuraron los tiempos y si hay una emergencia jugarán porque pueden. De la lesión están sanos, pero no están para los 90 minutos. Su presencia seguro que anima al grupo y a la gente". El 'Vasco' ha desvelado cómo cree que será el encuentro. "Espero un partido de mucho contacto físico, de dos equipos a los que nos gusta competir bien, correr mucho y luchar cada balón como si fuera el último. Será de idas y vueltas, con muchos duelos individuales y en el que hará falta equilibrio emocional". Preguntado sobre las críticas que recibe de rivales el Getafe y el propio técnico José Bordalás, Aguirre ha dicho sentir "respeto" por el valenciano. "Creo que sólo me he enfrentado a él una vez. Le respeto mucho, ha demostrado que es un buen entrenador. Ha hecho mejores a los equipos en los que ha estado. Todos los equipos cuando van ganando algún jugador tarda en sacar o salir, o finge o el niño del balón deja le pelota en el sitio en lugar de devolverla. Son tonterías que te pueden desquiciar, pero es una forma natural y normal de llevar el juego y para eso está el árbitro», ha señalado. El bermellón es consciente que, después de un triunfo de diez posibles, están obligados a sumar los tres puntos. "No es una final, pero sí es muy importante porque si ganamos nos puede aupar y si perdemos nos puede condenar", ha justificado antes que le recordaran que, junto al Getafe y Betis son el equipo que más empata de la competición: "Nosotros siempre salimos a ganar, pero un empate, en ocasiones, es un mal menor. Si vas perdiendo 2-0, por ejemplo, y puedes conseguir un 2-2, es un buen resultado". Aguirre no ha querido dar pistas sobre si apostará por una defensa de cinco o con una de cuatro. "Lo tengo claro, pero no lo voy a decir. Sabemos que el Getafe ha conseguido 13 goles, 8 de cabeza, y que tiene un muy buen juego aéreo", ha finalizado.