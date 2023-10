Samú Costa: «Me molesta vernos tan abajo en la clasificación, tenemos equipo para más»

Samú Costa (Aveiro, Portugal, 2000) confiesa que en enero ya tenía claro que quería vestir de bermellón para estar a las órdenes del técnico Javier Aguirre. Llegó en agosto procedente del Almería y ya se ha hecho un fijo como titular en un equipo que «está mejorando».

Atiende a Diario de Mallorca vestido de jugador de los Lakers de la NBA, una franquicia de la que es fan y que es rival de la de los Suns, propiedad también de uno de los dueños del Mallorca, Andy Köhlberg.

¿Está contento con lo que se ha encontrado en el Mallorca?

Estoy muy contento, ya me he adaptado a la ciudad y al equipo y ahora me toca seguir ayudando al equipo.

¿Es lo que esperaba?

El estadio ya lo conocía y ha cambiado para mejor, pero la ciudad deportiva no tenía ni idea de cómo era y me ha sorprendido para bien, es diferente a lo que hay en el Almería, aquí me gusta más.

¿Por qué apostó por el Mallorca? Ya le querían en enero.

Tenía claro desde enero que quería venir al Mallorca y ya sabía cómo era Javier Aguirre. Tenía muchas ganas de trabajar con un entrenador como él y es un club que puede ayudar a mi progresión en el fútbol.

¿Tan importante fue la presencia de Aguirre para apostar por el Mallorca?

Sí, fue importante. Sabía que era un entrenador duro y creo que necesitaba alguien que tiene tanta experiencia en el fútbol para poder seguir creciendo como jugador en este club.

¿Aguirre es como se imaginaba?

Sí, es muy cercano con los jugadores, siempre está disponible para lo que necesites y, si estás mal, te lo dice, y si estás bien, también. Es un entrenador muy sincero y directo y con su experiencia me va a ayudar a crecer.

¿Qué le pide?

Me pide que sea yo mismo, que no cambie mi personalidad y que mejore algunas cosas, como a todos los jugadores. Lo que más me motiva es que siento que cree en mí y es importante tener su confianza.

¿Les llega en un buen o mal momento este parón?

Pues neutro. Venimos de tres empates seguidos que, sin duda, podríamos haber ganado en mi opinión, pero así es el fútbol. No creo en la suerte. Todos los goles que marcamos o encajamos son por trabajo o por algún error, pero estamos creciendo mucho como equipo respecto a los primeros partidos y seguro que vendrán más victorias.

Ocho puntos son pocos.

Son muy pocos puntos, sin duda podríamos tener muchos más, pero la realidad es que tenemos ocho y debemos asumirlo.

Una victoria de nueve. ¿Qué está fallando?

Son algunos detalles. En Primera División, si cometes algún error, te castigan y te hacen gol. Tenemos que dejar la portería a cero y creo que eso lo estamos mejorando. También a veces encajamos por méritos de los otros equipos, pero tenemos que ser humildes y confiar en que el grupo crecerá.

¿Les molesta verse tan abajo en la clasificación?

Me molesta vernos tan abajo en la clasificación porque sé que tenemos equipo para más. Miro a otros equipos y veo que no tienen mejor plantilla que nosotros, pero lo individual no gana partidos, lo que gana es el colectivo. Y la verdad es que, aunque no se ve, este grupo del Mallorca es increíble, está siempre unido y estoy seguro que vamos a subir en la tabla.

"Tenemos que saber los momentos en los que hay que jugar y en los que no, tenemos que ser más inteligentes"

¿Sienten que van a más?

Estamos mejorando. Es que lo vemos en los vídeos, el míster nos enseña las cosas que estamos haciendo bien y también las que hacemos mal, pero sin duda estamos mejorando y nos estamos conociendo más entre nosotros.

¿En qué puede mejorar?

Por ejemplo, tenemos que saber los momentos en los que hay que jugar y en los que no. Hemos encajado dos o tres goles al final de cada parte y hay momentos en los partidos que tenemos que ser más inteligentes. Estas cosas pasan en el fútbol, nadie es perfecto y tenemos que seguir.

Solo el Granada y el Almería han encajado más goles que el Mallorca, con quince.

Son muchos goles y no queremos estar en esa tabla de goles encajados. Estamos mejorando en eso. No tener a Raíllo se ha notado un poco porque es un líder y lo notamos, pero Valjent y Nastasic lo están haciendo bien.

¿Echan de menos a Raíllo?

Le echamos de menos en el campo, pero fuera del campo, a pesar de estar lesionado, siempre está con nosotros en el vestuario y en los desayunos y comidas. Siempre está intentando ayudar y corregir y es una persona muy importante en el vestuario.

Hay debate en el mallorquinismo sobre el sistema. ¿Usted está más cómodo jugando con cinco defensas o con cuatro?

Me siento más cómodo cuando juego. El que sabe mejor que nadie lo del sistema es el míster. No sé cuántos años lleva, pero seguro que lleva más años en el fútbol que yo tengo de vida, así que lo sabe mejor que cualquiera.

¿Aguirre consultó a la plantilla el cambio de defensa?

No. En la plantilla hay muchos jugadores que han jugado con una línea de cuatro toda la vida y por eso puedes pasar de cinco a cuatro en pocos días de entrenamientos. El míster nos ayuda, pero sabemos lo que tenemos que hacer como jugadores, debemos tener inteligencia.

¿Hasta dónde puede llegar este Mallorca?

Esto nunca se sabe porque hay plantillas con grandes jugadores y puede salir mal y otras, con jugadores más normales, sale bien. Lo que tenemos que hacer es dar lo mejor de cada uno y tratar de ir partido a partido y veremos dónde puede llegar.

El listón está alto con la novena posición de la temporada pasada.

El primer objetivo es garantizar la permanencia y después ya veremos dónde podemos llegar. Pero más importante que eso es mirar hacia el próximo partido y ya está.

Empezó como suplente y ahora ya está jugando como titular.

Es normal que fuera suplente en los primeros partidos porque había llegado hacía poco tiempo. Pero trabajé y el míster me dio la confianza. Ahora él es el único que me puede quitar porque yo lo voy a dar todo para no salir de ahí.

¿Está cómodo como único pivote defensivo o prefiere estar más rodeado?

Con línea de cuatro tengo a otro pivote al lado y con línea de cinco depende de si jugamos con dos o tres centrocampistas. Mi posición es de pivote, juguemos de la forma que juguemos.

¿Cómo se define? Ya lleva un gol.

Cualquier jugador debe darlo todo sí o sí y esa parte nunca la voy a cambiar. Me veo como un jugador muy completo, tanto ofensiva como defensivamente lo puedo hacer sin problema, es algo que no me cuesta. Pero sé que puedo mejorar para ser mejor jugador aún.

¿Considera que están corriendo demasiado en los partidos?

Nunca se corre demasiado. Hay que pelear hasta el final. Y si tengo que correr veinte kilómetros lo voy a correr sin problema y sin hablar. Esto es una cosa que no se negocia, es algo fácil de entender, y si alguien no lo hace no tiene espacio en el fútbol.

Hay partidos que parece que acaban agotados, que ya no hay más gasolina.

Sí, hay momentos del partido en los que hay más o menos necesidad y, cuando llega el final, piensas que ya no puedes más, pero como jugador siempre vas a buscar algo para seguir peleando.

No están Raíllo, Maffeo y ahora tampoco Darder por lesión.

Los tres son bajas importantes, pero tenemos una plantilla amplia con jugadores para cada posición y sabemos que el que vaya a jugar lo hará bien.

¿Siente que hay presión sobre Darder por mallorquín y por ser el fichaje más caro de la historia?

No, Sergi tiene experiencia de sobra y sabe lo que es la presión y cómo jugar con ella. Y creo que cuanta más presión tiene, mejor jugador es. Y si tiene presión es porque es bueno, tiene que convivir con eso, como el resto.

¿Quién es el líder en el vestuario?

Somos un equipo con mucha personalidad, hay jugadores con mucha experiencia, pero si tengo que decir algunos de los que vi líderes desde que llegué diré que Jaume Costa, Dani Rodríguez, Martin Valjent y Vedat Muriqi. Son jugadores con fuerza en el vestuario y muy buenas personas.

¿Quién le ha sorprendido en los entrenamientos?

Ya les conocía y había jugado contra ellos.

"Me llevo muy bien con todos pero diría que Omar Mascarell es mi mejor amigo del Mallorca. Jugamos en la misma posición pero tenemos una relación muy buena"

¿Hay dependencia de Muriqi?

No hay dependencia pero es un delantero y es normal que la gente espere que marque más goles que yo, por ejemplo. El delantero tiene que vivir con eso, siempre esperar mucho y no hay ningún equipo en el mundo en el que el delantero no sea el máximo goleador.

¿Quién es su mejor amigo en el vestuario?

Me llevo muy bien con todos pero diría que Omar Mascarell. Jugamos en la misma posición pero tenemos una relación muy buena y es un jugador con mucha experiencia y me ayuda mucho. Somos muy parecidos.

¿Quién es el más bromista?

Jaume Costa y Dani Rodríguez, sin duda.

¿Y el más serio del vestuario?

Rajkovic.

¿Siente que la afición le está cogiendo cariño?

Sí, sin duda. Es una afición muy buena porque, a pesar de no ganar todavía en casa, no nos ha silbado, siempre nos motiva. Tengo ganas de dar la primera victoria en casa a la afición. Estoy muy feliz por cómo me recibieron. Solo puedo hacer lo mío, que es trabajar para que estén orgullosos. En la calle muchos me reconocen y me dan mucha fuerza y ánimos para la temporada.

Usted es muy joven. ¿Ve al Mallorca como un trampolín en su carrera o se ve muchos años en el club?

Tengo mis objetivos personales y sé a lo que quiero llegar y también sé que el Mallorca me va a ayudar a crecer mucho. Pero solo pienso en el día a día y tengo contrato con el Mallorca y estoy al cien por cien aquí.

Usted abandonó muy joven su país. ¿Siente nostalgia?

La verdad es que no porque siempre quise salir de Portugal, ya desde muy niño lo deseaba, y salí con diecisiete. Me vino bien salir de ahí y, si tengo que volver, lo haré sin problema.

¿Algún referente?

No veo mucho fútbol, pero un centrocampista que me gustaba mucho era Yaya Touré porque somos parecidos en algunas cosas, jugadores muy físicos, un ‘box to box’, me encantaba.

¿De verdad no mira fútbol?

Pues no. Prefiero mirar otros deportes porque no va conmigo esto de todo el día con el fútbol en la cabeza. Mi pasión es el fútbol pero cuando juego yo o lo hace mi equipo. Lo demás me da un poco igual.

¿Qué otros deportes le gustan?

Me gusta el baloncesto, el tenis, la Fórmula Uno y el fútbol americano.

Steve Nash y Steve Kerr, dos leyendas de la NBA, son accionistas del Mallorca.

Lo sé. Y me gustaría conocerles y hacerles preguntas.

¿Qué hace en su tiempo libre?

Me gusta quedar en casa, jugar a la PlayStation, ver películas y dormir un poco. Y, si tengo que salir, voy con mis perros a pasear.

¿Le ha dado tiempo a visitar algún lugar de la isla?

Todavía no, pero seguro que iré a visitar algún sitio con el tiempo libre. El centro de Palma me gusta mucho.