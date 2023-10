El entrenador del Mallorca, Javier Aguirre, se marchó satisfecho de Son Moix tras el empate de los suyos ante el Valencia. Pese a ello, reconoció que solo 3 puntos en los últimos tres partidos es un balance pobre. "Duele la pobre cosecha de puntos en los tres últimos partidos. No hemos sabido terminar los partidos. Hoy nos marcan en el 47 después de un saque de banda. La cosecha es pobre en relación a lo que hemos generado. Al final de esta historia creo en las compensaciones", explicó en la sala de prensa de Son Moix.

"Fue un empate justo, ellos hicieron una buena primera mitad, y nosotros una buena segunda. Los porteros estuvieron bien. Es fútbol y hay que verlo como tal. Les dije a los jugadores que la primera parte fue mala. Perdimos muchos balones, el gol nos afectó más que beneficiarnos. En la segunda parte el equipo salió bien, más cómodos, con personalidad.", añadió.

Uno de los aspectos en los que hizo más hincapié fue en la falta de concentración y que le costó al equipo que el Valencia le empatase en la última jugada de la primera mitad. "Hay que entrenar la concentración hasta el último silbato. Te condena mucho en Primera División porque eso te castiga. También es positivo porque nos estamos acomodando en la línea de cuatro, Raíllo y Maffeo no están y seguimos en la lucha. No queremos cinco empates. Estamos donde merecemos estar y esperamos seguir en esta línea ascendente", resumió.

El de Ciudad de México cree que el equipo ya ha encontrado una manera de jugar en la que siente más cómodo. "Hemos encontrado a raíz del varapalo de Girona una forma de juego que se acomoda mejor a las características de los jugadores. Me gusta este estilo. Exige más metros a los cuatro del fondo y te obliga a más responsabilidad. Estamos intentando buscar alternativas y acomodar a todos. Hemos ido encontrando el camino, no de la victoria, pero sí de un funcionamiento en el que están cómodos. De momento es que estamos encajando goles y perdiendo puntos. Menos ante el Villarreal y el Girona hemos dado la cara. Nos iremos a casa este fin de semana, toca descansar y reflexionar", apuntó.

Una de las jugadas más polémicas del encuentro fue un posible penalti por agarrón de Jaume Costa a Hugo Duro que reclamó el Pipo Baraja, aunque el técnico del Mallorca no se quiso pronunciar. "Si lo ve Pipo es porque lo ve así, si el árbitro no lo considera no hay mucho más que hablar. El VAR es una herramienta buenísima. También hay una con Muriqi muy similar en la que lo agarran. Son cosas que pasan ahí dentro", analizó.