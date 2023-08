El Real Mallorca ha decidido no acudir a la Asamblea Extraordinaria de la Real Federación Española de Fútbol prevista para este viernes a las 12 del mediodía en la ciudad deportiva de Las Rozas. En ella, aunque no está estrictamente en el orden de día, se abordará de Luis Rubiales en el cargo después de que Pedro Sánchez, presidente del Gobierno español en funciones, diera por "insuficientes e inadecuadas" las disculpas del dirigente federativo, además de calificar de "inaceptable" la agresión de Rubiales a Jenni Hermoso. En la planta noble de Son Moix tampoco han gustado los últimos acontecimientos protagonizados por el andaluz, por lo que ha decidido no formar parte de un encuentro con los representantes de otros clubes y estamentos del fútbol en el que el presidente iba a tratar de hacerse fuerte ante las presiones para que deje el cargo. El Collerense, el otro equipo de la isla que forma parte de la Asamblea como club no profesional, está pendiente de si se confirma la celebración para acudir.

Esta Asamblea es un recurso con el que el todavía presidente pretendía hacerse fuerte, aunque parece que el Mallorca no va a ser el único ausente porque el Getafe y la Real Sociedad, que también estaban convocados ya han pedido la dimisión de Rubiales. Barcelona, Real Betis, Osasuna, Villarreal, Cádiz, Elche, Rayo Vallecano, Leganés, Eibar, Alavés, Las Palmas, Lugo, Real Sporting, Tenerife, Ponferradina y Zaragoza también han confirmado que no irán. Apelaba el granadino a la ayuda del "órgano superior de gobierno y representación de la RFEF, que está compuesto por 140 miembros, de los cuales 20 son natos y 120 electos, entre los que se encuentran el presidente de la RFEF, los presidentes de las 19 federaciones de ámbito autonómico integradas en la RFEF y los miembros electos de los estamentos de clubs, futbolistas, árbitros y entrenadores". En medio del tsunami que ha originado su inaceptable comportamiento –agresión a Jenni y gestos desafiantes y fuera de lugar como agarrarse sus testículos en el palco junto a la Reina Letizia y la Infanta Sofía-, Rubiales ha mantenido silencio. Tramaba su estrategia de defensa convencido de que podrá reunir el apoyo de la Asamblea, cuyos 120 miembros electos son elegidos cada cuatro años, pero da la impresión de que no va a ser así.