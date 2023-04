Exhuberant exercici defensiu del Mallorca, per Ricard Pla

Si hi ha dos equips a la lliga amb estils de joc molt diferents, aquests deuen ser el Celta i el Mallorca. Tots dos, vàlids, naturalment, però un és molt més atractiu que l’altre. No fa falta ser cap geni per veure les propostes, sobretot ofensives, dels gallecs, en contra de les dels mallorquinistes.

El Mallorca es presentà a Vigo essent el tercer equip més poc realitzador, amb vint-i-cinc gols a favor, per darrere l’Elx i el Cadis, que n’han fet vint i vint-i-tres, respectivament. Però tot això son dades i estadístiques que al final serveixen de ben poc quan la pilota comença a rodar i sobretot quan l’àrbitre assenyala el final d’un partit on el Mallorca va exhibir la millor arma que te que és una defensa contundent. És el que va passar a Balaidos, on l’equip que maneja el joc va ser incapaç de fer-li cap gol a l’onze de circumstàncies que va presentar Javier Aguirre. L’entrenador mexicà va haver d’improvisar una defensa amb dos laterals inèdits en aquestes posicions i va saber contenir els nombrosos i estèrils atacs del Celta. Aguirre: “Hasta que no sea matemático seguiremos insistiendo, entrenando y sufriendo” Després de dos mesos de dubtes, mal joc i pitjors sensacions, el Mallorca torna dels dos desplaçaments (Valladolid i Vigo) amb quatre punts que el situen a deu de la zona de descens. Aquesta vegada la concentració, l’actitud i a la fi, la punteria d’Amath han servit per sumar una victòria importantíssima quan s’acaba d’entrar en la fase decisiva del campionat. El Mallorca amb un gran partit de tota la línia defensiva, però sobretot de Martin Valjent, va tornar a mostrar la millor imatge concedint molt poques oportunitats als companys d’un també inèdit Iago Aspas. El capità gallec es va desesperar perquè no va trobar cap solució ni tant sols per empatar un partit que ja tenia perdut des del minut vint-i-un de la primera part. En definitiva tres punts d’aquells que es poden qualificar d’or i que representen un grau de tranquil·litat per seguir amb l’objectiu de mantenir la categoria. El Mallorca encarrila la permanencia en Primera División