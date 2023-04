Este Mallorca es de Primera División. Las matemáticas todavía no lo confirman, pero el gran triunfo de esta noche en Balaídos le deja con diez puntos de ventaja sobre el descenso, con veintisiete en juego. El gol de Amath ha marcado las diferencias en un triunfo ante el Celta para el recuerdo que encarrila la tan ansiada permanencia. Todavía queda certificarla, frente al Getafe el domingo será una gran oportunidad, pero si el equipo juega de esta manera, aprovechando sus recursos y minimizando las virtudes del rival, es evidente que será una realidad. Los bermellones, que llevaban seis jornadas sin ganar y que no vencían como visitantes desde el 6 de noviembre, cuando tumbaron al Villarreal (0-2), han elegido el mejor momento posible para dar la talla.

Las derrotas del Espanyol y Valencia del fin de semana dejaban en bandeja la ocasión, pero se medía a un conjunto que llevaba siete encuentros sin perder y dejando buenas sensaciones. Por eso hay que darle todavía más valor a lo que han hecho los de Javier Aguirre, que han recordado la mejor versión mostrada antes del parón por el Mundial. Ha sabido sufrir con una defensa de circunstancias, acabando con Amath de lateral derecho, para dar una alegría al mallorquinismo que mira al futuro con alivio.

El Celta se ha dado cuenta muy rápido de que podría hacer mucho daño por su banda izquierda atacando a Antonio Sánchez, que ha actuado como lateral tras la baja de última hora de Gio. Javi Galán y Miguel han apretado, pero lo cierto es que la primera acción de peligro ha tenido color orjo y negro. Un soberbio pase de Kang In Lee a la espalda de la defensa ha dejado solo a Amath, que ha enviado la pelota fuera cuando solo debía superar al meta Iván Villar. Una acción que ha recordado a las tres tan claras que dispuso en la jornada anterior en Zorrilla y que hacía temer lo peor. Pero se ha podido quitar la espina muy rápido. Tras un saque de esquina, la pelota vuelve a las botas de Galarreta, que ha centrado al corazón del área, la ha despejado como ha podido Unai Nuñez y, de forma muy inteligente, Raíllo le ha enviado el balón con la testa a Amath, que ha fusilado a placer entre una maraña de piernas. Es el segundo tanto del africano en una liga en la que se esperaba una mayor aportación. Eso sí, este gol era toda una declaración de intenciones de un Mallorca, liderado por Kang, que estaba cuajando unos primeros veinte minutos esperanzadores.

Los gallegos han acusado el golpe, aunque Rajkovic ha tenido que estar atendo a un cabezazo de Nuñez. La pena para los baleares es que no han podido ampliar la ventaja en este periodo frente a un rival que no encontraba espacios ya que incluso Antonio, ayudado por Valjent, se había entonado en el flanco diestro. Un tiro de Kang In Lee desde fuera del área que ha blocado Villar ha vuelto a mostrar los dientes, pero la ocasión clara de verdad ha llegado después. Maffeo le ha servido un gran pase a Amath desde la izquierda, pero el senegalés, otra vez, no ha sabido definir cuando tenía la portería para él después de haber controlado la pelota. El ariete no se lo podía creer porque era conscientes de que la oportunidad era enorme para dejar encarrilado un triunfo en un duelo en el que su equipo estaba especialmente entonado. Los celestes, muy espesos por méritos del rival, apenas han dado señales de vida con un disparo de Gabri Veiga que se ha ido fuera.

No lo ha debido ver nada claro el técnico Carlos Carvalhal porque en el descanso ha introducido a Carles Pérez y Paciencia. Y el Celta ha salido con una marcha más, pero el miedo lo ha despertado Muriqi con un testarazo que se ha ido desviado tras un gran lanzamiento de falta de Kang In Lee.

Los rojillos, con mucha menos posesión que en el primer acto, han ido resistiendo con una defensa ordenada, solidaria y con personalidad ante un adversario que no encontraba espacios, por mucho que Carles Pérez hiciera ruido con algunas incursiones. Aguirre ha añadido músculo en el centro del campo con Baba, pero lo mejor era su concentración y que Amath, Kang y hasta Muriqi se transformaban en un defensa más a la hora de juntar las líneas. Especialmente vigilado estaba Aspas, que cada vez que recibía tenía a dos futbolistas encima. Hadzikadunic, en dos ocasiones, ha probado fortuna con dos cabezazos que no han encontrado la dirección adecuada. El problema es que cuando el Mallorca recuperaba el esférico, estaba demasiado lejos para hacer daño. Antonio, con problemas físicos tras el esfuerzo, ha tenido que ser sustituido por Kadewere e improvisar, otra vez, la defensa, con Amath de lateral derecho.

Hasta que en el minuto ochenta y uno el Celta ha dado un susto de muerte. Renato Tapia, que había entrado poco antes, ha soltado una tremenda volea desde la frontal del área que se ha estrellado de forma violenta en el larguero. Era un obús impresionante que había dejado sin reacción a Rajkovic, que ha respirado aliviado. La tensión ha sido máxima en estos últimos instantes en las dos filas. Raíllo ha estado providencial a la hora de cortar un remate de Hugo Mallo en el corazón del área. Y después Unai Nuñez, ya casi como delanteros, ha cabeceado con peligro, pero el portero serbio ha estado en su sitio. El Mallorca ha sacado las uñas y el marcador ya no se ha movido para estar muy cerca de firmar otro año entre los mejores.