Alternativa per Pollença reclama al Ayuntamiento que «no se deje intimidar por la campaña publicitaria de los propietarios del nuevo hotel Formentor», también exige que se resuelva lo más rápido posible el expediente sancionador contra el mismo para hacer una nueva edificación sin licencia de obra nueva. Critica «la intensa campaña de publicidad por parte de los destructores del hotel Formentor y propietarios del nuevo hotel que se ha construido en la zona sin licencia». Evidentemente, añade Alternativa per Pollença, «la finalidad es presionar al Ayuntamiento». La formación critica que «no se puede mantener un equilibrio entre la herencia y la modernidad como dicen los nuevos propietarios cuando se ha destruido totalmente el hotel histórico». «Visto como han destruido el anterior establecimiento, temblamos cuando dicen que dejan la antigua possessió de Formentor para una segunda fase», añaden desde Alternativa per Pollença.

21 Visita La formación también ataca al conseller insular de Turismo, José Marcial Rodríguez, que el martes acudió a la primera visita a las obras del hotel Formentor, una visita que contó con el plantón por «motivos de agenda» del alcalde pollencí Martí March. «Es lamentable que el conseller insular hable de sostenibilidad cuando los nuevos propietarios destruyeron el anterior hotel sin permiso de demolición, cosa por la que fueron multados y cuando han depositado miles de toneladas de residuos en zona protegida». Alternativa recuerda que el juez ha admitido a trámite el recurso del GOB contra la legalización de las obras. «Esperamos la resolución del expediente sancionador municipal y de los juicios referentes a la legalización de las obras y la propiedad del aparcamiento», desea la formación.