El trajín de obreros, palas, excavadoras y maquinaria es un no parar en el emblemático Hotel Formentor, ahora Four Seasons Resort Mallorca at Formentor. En una primera visita de obra, se ha podido conocer cómo será el futuro establecimiento de lujo de Mallorca, que espera poder abrir al público en junio de 2024 si no hay sorpresas de última hora. “El hotel empieza a tomar forma, a coger vida. Estamos muy contentos de poder enseñar el trabajo de varios años respetando la historia de este hotel”, ha explicado esta mañana Jordi Badia, presidente y CEO de Emin Capital.

El grupo Barceló vende el hotel Formentor por 165 millones de euros “El esqueleto ya está terminado, faltan los interiores. Esperamos que para el mes de junio podamos abrir oficialmente a los clientes. Está previsto que Four Seasons empiece en abril con las formaciones de los trabajadores. En la parte de los exteriores es donde vamos un poquito más retrasados pero con la voluntad y los apretones de último momento podremos tenerlo todo listo”, ha asegurado Badia. “Hemos mantenido fielmente el estilo del hotel" Preguntado por qué podremos ver de lo que era el Hotel Formentor una vez estén terminadas las obras, Badia ha sido claro: “Hemos mantenido fielmente el estilo del hotel.El antiguo alcalde nos pidió que mantuviéramos el trazo blanco en la línea verde de la finca de Formentor. El establecimiento tiene el mismo tamaño que tenía entonces, las mismas dimensiones, la misma entrada, la misma escalera, los mismos jardines pero lo que pasa es que es una versión 2.0 del Hotel Formentor. Era un edificio que tenía 100 años y que contaba con unas deficiencias técnicas muy importantes que se han solventado con esta obra nueva”, ha desgranado el presidente de Emin Capital, que ha avanzado que la inversión para el nuevo Hotel Formentor ronda entre los 70 y los 80 millones. Mallorca se convierte en un destino turístico clave para las cadenas americanas Más calidad En cuanto a los jardines, hay un espacio soterrado donde se destinará la zona de spa y gimnasio. “El espacio soterrado es un tema más estético porque el hotel no ha aumentado de volumen. De hecho ha disminuido porque tenía un poco más de 20.000 metros y ahora estamos hablando de unos 17.000 metros. También hemos bajado tanto en superficie como en número de habitaciones. Hemos apostado por la calidad. Hemos pasado de las 148 habitaciones que tenía a las 108 que tenemos hoy en día, son dependencias más grandes y más cómodas porque buscamos la calidad y no la cantidad”. Evidentemente una de las joyas identificativas del hotel era la emblemática escalinata que daba al mar. Eso se conserva. De hecho, “está etiquetada y cuando los trabajos lo permitan se podrá volver a hacer el puzzle para reconstruirla. Era una cosa que teníamos claro que queríamos conservar porque era una parte fundamental del hotel”, reconoce Badia. 21 Polémica Evidentemente, la polémica ha estado servida en el transcurso de estas obras, sobre todo, al demoler el edificio original. Preguntado por si era posible desarrollar las obras sin pasar por tal demolición, Badía no ha duda en responder que “por nuestra parte nunca ha habido polémica porque nosotros planteamos un proyecto, el proyecto se nos aprobó y a partir de aquí hemos ido haciendo dejando de lado la parte política”. En esta visita de obras al Hotel Formentor ha llamado la atención la ausencia del alcalde de Pollença, Martí March, que ha excusado su ausencia en una agenda apretada. De todas formas, el hotel para poder abrir requiere una licencia exterior para adecuar los jardines. Badia ha explicado que se trata de una licencia compleja que llevan ocho meses trabajando en ella con un cambio de gobierno de por medio que ha retrasado las cosas. “De hecho, la semana pasada tuvimos una reunión y estamos trabajando para que la licencia salga en la mayor brevedad de lo posible”. La realidad, admite Badia, es que “es un proyecto complejo. Nos están ayudando pero la realidad es que sin la licencia para los jardines esto no abre”. “Tenemos un vivero donde hemos conservado las plantas como encinas y palmitos”, remarca Badia que también ha avanzado que las villas se van a demoler porque son ilegales. En cuanto a los trabajadores, Badia ha asegurado que se ha mantenido “el 100% de la plantilla y volverán a trabajar en el hotel. En esta primera etapa, en el primer año habrá una menor ocupación de la que se espera y se llegará a 340 o 360 trabajadores pero en la segunda fase llegaremos casi a los 500 trabajadores directos”, ha avanzado.