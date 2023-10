El Four Seasons Resort Mallorca at Formentor ya tiene fecha de apertura: junio de 2024. Entonces es cuando la cadena canadiense, referente de la hotelería de lujo, debutará en la isla con el histórico resort enclavado en la península de Formentor. Para ir hilvanando las costuras de uno de los estrenos más esperados en el sector turístico, —el segundo hotel de la compañía en España, tras el de Madrid— ya ha llegado a Mallorca Estreya Gosálbez, una directiva que lleva en Four Seasons casi dos décadas y será su directora general.

La compañía canadiense y Emin Capital, el fondo de inversión propietario del establecimiento, ultiman los preparativos para ir informando de forma dosificada sobre los pormenores de este gran proyecto del segmento prémium. Desde el grupo de inversores —compuesto por varias empresas y familias, además de tres entidades bancarias que pagaron 165 millones de euros a la familia Barceló por el hotel Formentor, a finales de 2020— se confirma a este diario que la inauguración de las remozadas instalaciones se producirá en junio, coincidiendo con el inicio de la temporada alta. Nada más se adelanta de la que será la gran apertura hotelera en Mallorca el año que viene, junto con la del Mandarin Oriental Punta Negra. Con el grupo hongkonés gestionando el emblemático complejo de la Costa d’en Blanes propiedad del fondo Blassom Property Investments, tras adquirírselo a la familia Blanes, dos referentes de la hotelería de lujo echarán raíces en la isla. El Four Seasons Formentor, tras la renovación integral a la que está siendo sometido, a cargo de los arquitectos de Estudio Lamela —del interiorismo se encarga la firma francesa Gilles & Boissier—, rebajará sus habitaciones a 110, todas ellas con vistas al mar, a diferencia del resort original que debutó en 1929. Hay que recordar que la inversión de la reforma se cifró en 70 millones de euros. Llega el lujo de raíces asiáticas a Mallorca: Así será el Mandarin Oriental Punta Negra La compañía hotelera ha elegido para llevar las riendas del pre-opening a la madrileña Estreya Gosálbez, profesional que suma dieciocho años en Four Seasons. La semana pasada Gosálbez tuvo la oportunidad de presentarse ante sus colegas del sector de lujo en la isla, con motivo de la entrega de premios de Essentially Mallorca, la asociación que reúne a una cincuentena de empresas prémium. Gosálbez cambia la nieve por la playa. Llega desde el Four Seasons Whistler, el destino de esquí más grande de Norteamérica, en la Columbia Británica, al norte de Vancouver, donde, precisamente, arrancó su carrera en la compañía. Antes estuvo en el Four Seasons Miami y también ha pasado por Londres, Buenos Aires o Atlanta de la mano de la hotelera que fundó Isadore Sharp en 1961. Estreya Gosálbez cambia la nieve por la playa, llega a la isla desde el Four Seasons Whistler, el destino de esquí de la Columbia Británica, en Canadá La directora del hotel Formentor ya está conformando el equipo que la acompañará. Se han publicado anuncios para contratar directores de Tecnología de la Información, de Marketing, de Finanzas o de Ingeniería. Con más de 400 trabajadores, triplicará su plantilla original. El hotel Formentor ofrecerá en Mallorca una «experiencia Four Seasons única en un destino europeo de primer nivel», destacó la cadena cuando anunció su llegada a la isla. Además de su acceso directo a la playa, ofrecerá una amplia oferta gastronómica, con dos restaurantes y un bar y parrilla junto a la piscina, y canchas de tenis y spa. También se evalúa que aterricen jets privados y helicópteros, como ya se hacía en antiguo establecimiento. El vuelo directo con Nueva York de United Airlines empujará la llegada de los clientes norteamericanos de Four Seasons, muy fieles a la marca.