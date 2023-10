Hotel Formentor: El juez admite el recurso del GOB contra la legalización de las obras

El juzgado de lo contencioso-administrativo número 1 de Palma admitió a trámite hace varias semanas el recurso contencioso interpuesto por el GOB contra el decreto del alcalde de Pollença del 9 de junio de 2023 mediante el que legalizaba, mientras estaba en funciones, las obras ejecutadas en el hotel Formentor y concedía la licencia de obra para reconstruir el edificio, y también contra la desestimación por silencio administrativo del recurso de reposición que la entidad ecologista había presentado el 19 de julio.

El decreto judicial requiere al ayuntamiento de Pollença para que envíe en el plazo de 20 días todos los expedientes administrativos relacionados con el acto impugnado y le emplaza a personarse como demandado en la causa.

Entre otros argumentos jurídicos, el recurso del GOB considera que la licencia concedida por el Ayuntamiento «incumple varios preceptos del planeamiento urbanístico vigente en el suelo urbano de Formentor, el PGOU de 1990, y otros preceptos legales». A su entender, los terrenos donde se concede la licencia de obra nueva «no pueden disponer de las condiciones de solar edificable por la falta de desarrollo del planeamiento vigente».

Asimismo, señala que se incumple de forma «clara» el artículo 25.1.d de la Ley Urbanística de les Illes Balears, que prevé que «sólo pueden tener la consideración de solar los terrenos clasificados como urbanos que no hayan sido incluidos en un ámbito sujeto a actuaciones urbanísticas pendientes de desarrollo». También argumenta el GOB que no puede aplicarse el decreto de medidas urgentes y extraordinarias para el impulso de la actividad económica porque este ya no era vigente cuando la administración turística emitió su último informe preceptivo.

El recurso destaca también la falta del preceptivo estudio de detalle previsto en el PGOU de 1990 y la falta de una parcela registral única que incluya el Alojamiento Turístico de Formentor (AT-1). Tampoco se han formalizado las cesiones obligatorias de terrenos al Ayuntamiento previstas en el planeamiento urbanístico local. Por último, señala que «no pueden concederse licencias de obra nuevo en terrenos con edificaciones ilegales» como es el caso.