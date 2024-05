Porreres se prepara para vivir una fiesta ecológica y musical el 8 de junio en el Parc de n’Hereveta. El festival ‘FEiM!’ conmemora los 30 años del Consell Balear de la Producció Agrària Ecològica y la mayoría de edad de APAEMA con Antònia Font, Ánimos Parrec, Xanguito, Miquel Serra, Pitxorines y Tiu. El evento va un paso más allá ya que los organizadores se han marcado como reto que «todo lo que se sirva sea ecológico y lo más local posible». Así el técnico de APAEMA, Nofre Fullana, explica que «si un producto no existía con sello ecológico debíamos movernos para convencer a las empresas que lo hiciera ecológico al menos de forma temporal para el festival. Es lo que hemos hecho con los refrescos, la cerveza y los destilados». Y es que en el caso de la cerveza se ha logrado la complicidad de Mallorca Beer Co, que ha preparado 5.000 litros de cerveza ecológica y local para el festival.

Así se ha creado la cerveza ecológica que se servirá en el Festival FEiM! de Porreres / Apaema

El reto es continuar las pruebas para conseguir crear una cerveza 100% local y ecológica

«Es una variedad tipo Pilsen. Se trata de una variedad de cerveza a la que todo el mundo está acostumbrado. Es la típica cerveza, es muy suave y está pensada para el público general», describe Fullana. De hecho, remarca que «es una cerveza que se ha elaborado exclusivamente para el festival. Se llama FEiM!», avanzan desde APAEMA que puntualizan que Miquel Amorós de Mallorca Beer Co ya «nos ha avanzado que posiblemente continúen comercializando la cerveza más allá del festival».

«Es una cerveza lager. Es fresca y muy bebible», describe Miquel Amorós. «APAEMA apostó por nuestra cerveza. Nos pidieron si queríamos hacer cerveza ecológica para este festival. En total eran 5.000 litros de cerveza local y ecológica. Normalmente a los festivales acuden las marcas de cervezas grandes. Si vienen los de APAEMA y te lo piden, lo haces», confiesa Amorós. Es verdad, admiten, desde Mallorca Beer Co que «no habíamos tocado el tema ecológico» pero «hemos llevado a cabo junto a APAEMA los trámites para hacerlo ecológico». Amorós admite que entrar en el círculo de festivales musicales no es fácil , por ello, agradece la confianza depositada por ‘FEiM!’ de poder servir cervezas de aquí. «No es fácil ir a un festival. Tienes que montar las barras y normalmente los acaparan las empresas grandes. Por ello, cuando te invitan a entrar en este circuito, no puedes decir que no. Es mucho trabajo pero no se podía rechazar».

Desde Mallorca Beer Co explican que es la primera vez que elaboran una cerveza ecológica. «La verdad es que los trámites burocráticos te tiran atrás. Luego no ha sido para tanto o es que ya estamos muy acostumbrados a hacer mucho papeleo», admite Miquel Amorós.

Materiales

«Hemos buscado materiales como la malta de cebada ecológica y el lúpulo ecológico. Con esto hemos hecho nuestra cerveza que está a fermentar. Si el festival es día 8 de junio, la envasaremos una semana antes y el público tendrá una cerveza local, ecológica y fresca en el concierto», remarca. «Visto que es factible, la idea es mantener una línea ecológica», avanza. «Con APAEMA vamos un poco más allá para lograr una línea ecológica pero que sea 100% local. Estamos trabajando en ello y que sea con cebada mallorquina», concreta. De momento, se están haciendo distintas pruebas. «Llevamos desde 2013 y uno de los proyectos es lograr una cerveza toda creada en Mallorca con todo el material local y todos los procesos hechos aquí», determina Miquel Amorós. De hecho, se han llevado a cabo pruebas de germinación en Biniali y otras de tostado en Lloret. «La idea es crear una cerveza 100% local y ecológica».

De hecho, Nofre Fullana reconoce que en un primer momento aspiraron muy alto. «Empezamos malteando un tipo de cebada mallorquina y ecológica, germinándola y tostándola. La germinación se hizo en las instalaciones de Planet Greens que es una pequeña empresa donde hacen germinados ecológicos y las pruebas de secado se hicieron en Cafés Bay». En un principio, reconocen, se emocionaron porque pensaban que podrían hacer la primera cerveza ecológica 100% con ingredientes de aquí pero de momento continúan con las pruebas». La presencia de malta mallorquina será testimonial solo con las pruebas que se hicieron, el resto de cebada y lúpulo son de Cataluña pero el proceso sí se ha hecho todo en las instalaciones de Mallorca Beer Co. «Es verdad que ha habido cervezas ecológicas pero fueron proyectos efímeros. Ahora no había y desde el festival nos movimos para que se elaborara cerveza ecológica de forma local». Así nace Feim!