El Ayuntamiento de Palma todavía no tiene fecha para la apertura de la Oficina Antiokupación que reclama Vox y que fue aprobada en el pleno del pasado octubre. El regidor de Urbanismo y Vivienda, Óscar Fidalgo, no ha detallado cómo Cort implementará este nuevo servicio en la ya existente Oficina Antidesahucios, pero ha señalado que su departamento destinará más recursos.

"Ya dijimos en su día que no tenemos inconveniente en añadir servicios a la Oficina que presta asesoramiento en materia de desahucios. Esa Oficina se va a reforzar y va a prestar nuevos servicios. Estamos trabajando para implementar esas mejoras, en ese ámbito y en otros que afectan a la vivienda en Palma", ha destacado Fidalgo.

"Posiblemente habrá más personal para resolver dudas y encargarse de otras funciones", ha añadido.

El regidor ha señalado que la actual responsable de la Oficina Antidesahucios, Margalida Cladera, seguirá al frente cuando se haya implementado la Oficina Antiokupación -"no creo que tenga que cambiar nada en ese sentido"- y ha justificado que todavía no haya visitado su sede: "Hablo con la jefa del departamento de vivienda, que es la que me traslada las inquietudes y circunstancias de esta oficina".

"Es un problema generalizado"

Fidalgo ha justificado la necesidad de tener "un servicio nuevo que nos permite poner medios informativos para que los ciudadanos víctimas de una okupación tengan las herramientas para actuar".

Asimismo, ha señalado que "la usurpación de la propiedad es un problema generalizado en España y hay una zozobra ciudadana. Hay casos recurrentes de gente que va al hospital y cuando vuelven les han okupado la vivienda. Eso ha pasado en Palma y en otros sitios. O sucursales bancarias que no solo eran okupadas sino que se convertían en centro de operaciones de organizaciones criminales. Hay una inquietud social y hay que darle una respuesta", ha sentenciado.