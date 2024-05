Desconvocan la gran manifestación de caravanas en Palma contra la Ordenanza Cívica el día 25

Los caravanistas han desconvocado la gran manifestación contra la Ordenanza Cívica prevista en Palma el sábado 25 de mayo. El colectivo da marcha atrás después de que el Ayuntamiento de Palma se haya comprometido a eliminar el polémico artículo de la nueva normativa en el que prohibía permanecer dentro de la autocaravana cuando estuviera estacionada, incluso para beber o comer.

"Estamos muy satisfechos porque vayan a eliminar ese punto que no tenía ningún sentido. Hablamos con el director general de Seguridad Ciudadana [Jaume Pla] y lo entendió perfectamente, así que hemos desconvocado la manifestación", explica uno de los convocantes, Javier Fuster, presidente de la Asociación Caravaning Oasis (ACO). Junto con la Plataforma Nacional de Autocaravanas Autónomas (PACA), habían presentado "más de veinte alegaciones" a la Ordenanza Cívica, en exposición pública hasta el 31 de mayo.

El martes por la tarde el propio Pla abrió la puerta abrió la puerta a eliminar el artículo durante una explicación de la ordenanza cívica a colectivos y entidades vecinales en la que había una representación de caravanistas. Uno de ellos lanzó un reproche a los responsables del documento. «Ustedes distinguen entre aparcar y acampar, y estamos de acuerdo en que no es lo mismo. Pero una vez aparcado, lo que hagas dentro de la caravana no es ningún problema mientras no trascienda al exterior. ¿Por qué no te puedes hacer un café? No tiene ningún sentido y no podemos aceptarlo», indicó este caravanista.

«Efectivamente la tipificación del artículo es muy mejorable y lo que usted está diciendo sobre estar dentro de la caravana es razonable. Siempre que su actividad no trascienda al exterior», respondió Pla.

De puertas hacia dentro

De este modo, los caravanistas podrán hacer vida dentro de la caravana, incluyendo comer o dormir, mientras su actividad no trascienda del vehículo. Es decir, no podrán sacar una silla al exterior, porque en ese punto se consideraría acampar y no estacionar. En todo caso, no podrán permanecer estacionados en un mismo punto más de diez días.

Fuster celebra el cambio logrado, pero admite que con la nueva Ordenanza Cívica los asentamientos de caravanas "lo tendrán más difícil" para mantenerse. "Espero que lo resuelvan de alguna manera. Cumpliendo con el plazo de los diez días y pasando desapercibidos a lo mejor podrían continuar", ha valorado Fuster. Cort considera que estos asentamientos son un modo de infravivienda y pretende combatirlos.

Había preocupación en el Ayuntamiento de Palma porque los caravanistas querían sacar a la calle cerca de doscientas caravanas, en un día en el que también se ha convocado una gran manifestación contra la masificación turística.