Las autocaravanas han inundado estos últimos meses la zona de Son Güells, tras las quejas de algunos vecinos en lugares como Ciudad Jardín, en los que estacionaban asiduamente. Jose lleva siendo caravanista un año y, junto a su perro, se dedica a recorrer la isla con su hogar móvil. Estaciona a menudo en Son Güells, aunque asegura tener muy claras las normas: "Siempre he procurado no molestar a nadie cuando me pongo delante de una casa, porque no puedo ponerme directamente al sol. Si me piden que me mueva un poco no tengo problema". Sin embargo, también confiesa que existen ciertas corrientes en contra del caravanismo que no están fundamentadas. "Hay algunos que crean problemas y los pagamos los demás. Que me vengan a decir que no puedo vivir dentro de una caravana, pues no lo entiendo."

La secretaría de la Asociación de Vecinos de Son Güells asegura que conocen bien la legislación y que muchos de los que estacionan ahí "dejan mucha basura por todo". "Se duchan en la calle, y lo he visto. También tienden la ropa fuera y algunos dejan a los perros sueltos". Desde la Asociación explican que hay muchas caravanas desenganchadas de su remolque que ocupan muchos espacios de aparcamiento y dificultan el estacionamiento de los vecinos. "Entiendo perfectamente que algunos tengan este modo de vida, pero a mí también me cuesta pagar mi piso y mis impuestos y ellos viven sin pagarlos y utilizando los mismos servicios, como cuando cogen y vierten aguas de la alcantarilla", afirma. Desde Amigos Caravaning Oasis aseguran que "hay que diferenciar entre lo que es el caravanismo y la gente que malvive en un vehículo". Su presidente, Javier Fuster, explica que "hay gente que no cumple las normas" y asegura que la gran mayoría de caravanistas sí que conocen la legislación. "No puedes ducharte en la calle ni tender ropa, así como tampoco poner mesas a menos de quince metros porque se considera acampar", comenta Fuster, quien además recalca que siempre tratan de mantener las zonas limpias. "Cuando nos vamos de las zonas hacemos batidas para dejar las zonas limpiar y poder volver. No nos vamos a echar tierra en nuestro tejado", afirma.