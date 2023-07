La alcaldesa de Felanitx, Catalina Soler, presidió el lunes la primera junta de portavoces del Ayuntamiento «para intercambiar preocupaciones y propuestas por parte de la oposición y del equipo de gobierno». En este primer encuentro que se repetirá el último martes de cada mes antes de convocar las comisiones informativas, se ha tratado el tema de las caravanas en s’Algar, ya que durante los fines de semana se convierte en un foco de atracción de estos vehículos. «La autocaravana puede pernoctar pero no acampar. Tenemos claro que es un turismo en auge y, por lo tanto, debemos buscar la fórmula para convivir. ¿Qué queremos? No es que queramos que no vayan autocaravanas pero no puede haber un exceso de autocaravanas porque es un ANEI y se debe buscar una solución. Estamos estudiando de qué manera lo podemos hacer más viable», desgranó la alcaldesa.

Sanción Otro de los temas tratados fue la sanción de 70.000 euros a la concesionaria de la recogida de basuras por los «reiterados incumplimientos» del contrato firmado hace solamente un mes con el Ayuntamiento. «Me he sentido engañada, nosotros sí tenemos concurso, lo hemos hecho todo como administración pero no tenemos su respuesta y hemos puesto la sanción para poner las cosas sobre la mesa. Me sabe mal tener que sancionar porque lo que realmente me preocupa como alcaldesa es que las cosas se gestionen bien, que el pueblo esté limpio. Lo que no puedo permitir es tener problemas cada día. Hago una llamada a la responsabilidad de los ciudadanos porque no se puede dejar basura a la hora que queramos pero la empresa tiene una responsabilidad», explicó Soler.