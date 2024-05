El Ayuntamiento de Palma permitirá estar en el interior de una caravana cuando esté aparcada

El Ayuntamiento de Palma introducirá cambios en la nueva ordenanza cívica en lo referente a la regulación de las autocaravanas. De este modo, se abre a eliminar o modificar el artículo en el que establece la prohibición de permanecer en el interior de estos vehículos cuando están estacionados, incluso para beber o comer.

El director general de Seguridad Ciudadana, Jaume Pla, abrió ayer la puerta a eliminar este artículo durante una explicación de la ordenanza cívica a colectivos y entidades vecinales en el que había una representación de caravanistas.

Uno de ellos, de la Associació Balear Cultural i Autocaravanisme És Siurell, lanzó un reproche a los responsables del documento. «Ustedes distinguen entre aparcar y acampar, y estamos de acuerdo en que no es lo mismo. Pero una vez aparcado, lo que hagas dentro de la caravana no es ningún problema mientras no trascienda al exterior. ¿Por qué no te puedes hacer un café? No tiene ningún sentido y no podemos aceptarlo», indicó este caravanista.

«Efectivamente la tipificación del artículo es muy mejorable y lo que usted está diciendo sobre estar dentro de la caravana es razonable. Siempre que su actividad no trascienda al exterior», indicó Pla.

La nueva ordenanza está en exposición pública hasta el 31 de mayo, y admite cambios hasta su aprobación definitiva. Ahora el polémico punto reza lo siguiente: «Se entiende que el vehículo está acampado y, por tanto, infringe este artículo cuando los ocupantes permanecen en el interior o llevan a cabo actividades que denotan un uso diferente al del estacionamiento, como por ejemplo dormir, comer, beber o guardar objetos».

Una forma de infravivienda

Cort prohíbe en la nueva ordenanza vivir de manera permanente en una caravana porque lo considera una forma de infravivienda, y tiene en el radar asentamientos como los que existen en Son Güells, Ciutat Jardí y Son Hugo, que considera un problema de convivencia. Por este motivo había incluido un artículo en el que vetaba expresamente permanecer en el interior de estos vehículos cuando estuvieran estacionados fuera de una zona de acampada.

Sí se mantendrá la prohibición de permanecer más de diez días aparcados en un mismo sitio, como ocurre con los vehículos convencionales.

La explicación de la ordenanza cívica e celebró en un acto en el cuartel de Sant Ferran con la participación del regidor de Seguridad Ciudadana y Civismo, Miquel Busquets; el director general de Civismo, Teo Serra; y el intendente de la Policía Local de Palma, Guillem Mascaró, además del propio Pla.

