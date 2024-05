Los caravanistas se manifiestan contra la nueva ordenanza cívica de Palma: "No somos indignos"

Decenas de caravanistas se han manifestado este sábado por la mañana frente al ayuntamiento de Palma para expresar su rechazo a la nueva ordenanza cívica, que prevé multas de hasta 1.500 euros para quienes viven permanentemente en estos vehículos. Denuncian que Cort les está poniendo impedimentos para empadronarse ya que el equipo de gobierno municipal considera las caravanas como infraviviendas.

Javier González, uno de los organizadores de la protesta, defiende que "somos civicos y no somos indignos" porque, a pesar de las críticas recibidas, no tiran el agua a la calle y tienen un punto verde en toda Mallorca: "El alcalde nos está pasando la factura de una fiesta a la que nunca fuimos. La gente no puede pagar el precio de los alquileres ni la hipoteca ni incluso una habitación. Nosotros, silenciosamente, decidimos adoptar este estilo de vida. Amo la libertad y no me gusta que vulneren mis derechos. No quiero que nadie me diga cómo tengo que vivir. Cumplo con todas las reglamentaciones".

El ayuntamiento sugirió ayer a las personas que viven en una caravana que acudan a los servicios sociales del Consistorio para encontrar una alternativa habitacional: "La regiduría de Servicios Sociales dispone de recursos para ayudar a aquellas personas que se encuentren en situación de vulnerabilidad. En este sentido, reitera su ofrecimiento para estudiar todas las solicitudes que se realicen por parte de los usuarios de caravanas y encontrar la solución que mejor se adapte a sus necesidades".

En la manifestación también han participado diversas asociaciones de autocaravanistas que defienden una postura diferente, como es el caso de Javier Fuster, presidente de la Asociación Caravaning Oasis, califica de "radical" la ordenanza cívica del ayuntamiento porque no permitirá estar más de diez días aparcados en el mismo lugar: "El autocaravanismo es turismo de lujo. Hay que saber separar el asentamiento del mundo del autocaravanismo. Defendemos que todo el mundo es libre de dormir en la autocaravana, pero cumpliendo las normas. Si se desmasificaran en las calles no hubiéramos llegado hasta este punto. Hay muchos municipios y hay gente que ni trabaja. ¿Qué más le da vivir en Inca que vivir en Alcudia? Podrían desmasificarse en las calles".