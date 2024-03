Jaume Pla: «Para combatir las pintadas vandálicas confío más en los drones que en las multas»

El director general de Seguridad Ciudadana del Ayuntamiento de Palma aceptó la llamada de Jaime Martínez para aportar su experiencia tras casi 40 años en la Policía Local. Aunque su rol ha cambiado, no olvida su activismo en Homes per la Igualtat y por una movilidad sostenible en Patinetes y Bicicletas a raya.

«Cuando me nombraron, me felicitaron muchas personas. Y una que me hizo especial ilusión fue Joan Feliu Amengual, que fue mi primer jefe de policía». Jaume Pla ha vuelto al cuartel de Sant Ferran, esta vez para aportar su experiencia desde la política. Ahora le ocupa y preocupa la nueva ordenanza cívica.

La nueva ordenanza abordará la indigencia pero «no desde un punto de vista represivo». / Manu Mielniezuk

Vivía felizmente jubilado. ¿Por qué aceptó el cargo?

Fue una sorpresa. Cuando llegó la propuesta del alcalde tuve en cuenta tres cosas. En primer lugar, mi cariño por el cuerpo. No acababa de hacerme a la idea de haberlo dejado, especialmente ahora que atraviesa por un momento complicado por la falta de personal y por los difíciles años que hemos pasado. También coincidía plenamente con la idea de modelo de seguridad policial del alcalde. Finalmente, el nombramiento del intendente Mascaró como jefe de policía, con el que comparto amistad y una misma visión de los retos que tenemos.

¿Le interesa el juego político o va a mantener un perfil independiente?

Soy independiente, aunque comparto el mensaje del alcalde en cuanto al modelo de seguridad aplicado a Palma. Después de casi 40 años en la Policía Local, ahora tengo la oportunidad de materializar una serie de objetivos desde la política y teniendo claro que el incivismo es una mancha frontal contra la convivencia.

El área de Seguridad Ciudadana es la mejor dotada en los presupuestos: uno de cada cinco euros. Eso les da mucho margen de actuación, pero se les exigirán resultados.

Soy muy consciente, pero también hay que tener en cuenta que hemos heredado una situación penosa a nivel de recursos humanos y materiales. Incorporar a nuevos agentes es complejo y no podemos hacerlo de un día para otro. Por supuesto no es una excusa, si no tenemos recursos tenemos que ser imaginativos y organizarlos mejor, utilizando las horas extras como último recurso. Pero necesitamos un incremento de personal exponencial, pensando en futuras jubilaciones que menguarán la plantilla. Además, esta falta de personal afecta especialmente a la línea de mandos, hay un déficit enorme y eso tiene una solución más complicada. Este año tendremos dos nuevos comisarios, dos mayores y una serie de inspectores.

Tramitan una nueva ordenanza cívica. ¿En qué mejorará a la que está en vigor?

Sintetiza, ordena y simplifica la actual normativa e incorpora aspectos novedosos como la regulación de los patinetes. Lo haremos de forma transitoria a la espera de hacer una ordenanza específica de bicicletas y patinetes. Por otro lado, es muy interesante el abordaje de las pintadas vandálicas. Se detalla el tipo de infracción y se eleva la cuantía de la sanción. Pero no la veo como una herramienta solo punitiva, también tiene un componente preventivo y pedagógico.

¿Cuáles serán las principales novedades?

Incluirá a personas con problemas de exclusión social o en la indigencia, pero no desde un punto de vista represivo, sino asistencial. Queremos ver cuál es su situación y ayudarlos. Otro aspecto muy interesante es que aborda situaciones cotidianas, ese incivismo de baja intensidad que sin embargo altera nuestro día a día. Por ejemplo, los coches aparcados en esquinas y que obstaculizan el paso a personas en silla de ruedas, mayores o familias con cochecitos de bebé. O los excrementos de los animales de compañía en la vía pública. Son problemas cotidianos que provocan un malestar ambiental que yo llamo violencia ambiental.

¿Habrá multas más elevadas para quienes aparquen en esquinas o no recojan los excrementos de sus mascotas?

No. Pero se hace especial énfasis en que esas problemáticas existen. Son conductas que se han normalizado y afectan al día a día. En paralelo, estamos implantando nuevas estrategias de intervención con un despliegue dinámico de la unidad motorizada, históricamente dedicada al tráfico. Pero el tráfico también tiene que ver con la convivencia, y hay determinadas infracciones que alteran nuestro día a día: vehículos estacionados en esquinas, en reservados para personas con movilidad reducida, cargas y descargas... Los motoristas, van a un barrio determinado y en un corto espacio de tiempo se centran es estas infracciones y no se perdonan.

Sí se contemplan multas más altas para autores de pintadas vandálicas. ¿Más sanciones será igual a menos grafitis?

Es un elemento más que ayudará a combatirlo. Pero más que en las multas, tengo esperanzas en los drones. Tendremos una capacidad de respuesta mucho más rápida para coger a los infractores. Es una herramienta que esperamos con mucha ilusión y que llegará más pronto que tarde.

¿Habrá drones patrullando por el cielo de Palma?

Será una vigilancia puntual en zonas determinadas. Por ejemplo, si ya los tuviésemos, yo propondría empezar en la plaza del Tubo, un lugar especialmente castigado por los grafitis.

¿Los veremos?

No se verán. Estarán muy altos porque tienen una capacidad de zoom enorme para detectar e identificar. No sembraremos el cielo de drones, ni mucho menos. Pero nos ayudarán en determinados puntos.

¿Qué van a hacer para evitar la quema de contenedores?

Podemos controlarlo mejor con los drones. No podemos poner a un policía al lado de cada contenedor, pero esta tecnología nos dará muchas opciones para vigilar y prevenir.

¿Ese incremento de drones y cámaras no colisionará con el derecho a la intimidad de los ciudadanos?

No, la instalación de cámaras fijas está muy regulada. Y los drones no harán grabaciones indiscriminadas, va a estar muy controlado. Lo veremos en breve, estamos habilitando instalaciones y formando a los agentes.

¿Se plantean que haya policías locales de paisano para labores de vigilancia?

El Ayuntamiento tiene agentes de paisano y queremos aumentar su número para combatir el incivismo, incluyendo patinetes. Estamos trabajando en aumentar su presencia.

Jaume Pla posa ante el cuartel de la Policía Local de Sant Ferran. / Jaume Bauzà

"Los carriles bici se tienen que segregar"

Antes de aceptar el cargo era un activista por la seguridad vial. ¿Lo sigue siendo?

He congelado mis vínculos con ARCA, Homes per la Igualtat y Bicicletas y Patinetes a raya. Intentaré aprovechar mi posición para trasladar mis opiniones, que son escuchadas y bien recibidas. Ahora tengo otra forma de luchar por la sociedad.

Palma tiene más de cien kilómetros de carriles bici, pero parte de ellos discurren sobre aceras. ¿Hay que trasladarlos a las calzadas?

Sí.

¿Ya se lo ha dicho a Toni Deudero?

Lo tiene claro, es otro de los mensajes con los que coincido desde el primer momento. Los carriles bici se tienen que segregar porque los peatones no tienen que compartir espacio con patinetes y bicicletas, cada uno tiene que tener el suyo con seguridad. Deudero ha impulsado una auditoría de la red de carril bici para detectar esos puntos de conflicto, una iniciativa que yo defendí cuando era activista.

No me imagino a un Ayuntamiento del PP quitando espacio a los coches para dárselos a las bicicletas.

Se pueden quitar carriles de coches o hacer itinerarios coherentes alternativos. Por ejemplo, un carril 30 bien hecho no quita espacio a nadie. Pero hay que educar a los coches a respetar a los patinetes y bicicletas que vayan por ese carril. Por su parte, ellos también deben respetar un mínimo de normas de seguridad.

Cuando era activista, tenía entre ceja y ceja el carril bici de Blanquerna.

Se hará una auditoría y los técnicos propondrán alternativas. La mayoría de esos cien kilómetros de carril bici son peligrosos para el ciclista, además de para los peatones. Se lo digo como usuario, hay campos de minas disfrazados de carril bici, y Blanquerna es uno de ellos. Será objeto de atención preferente, puede estar seguro.

El PP firmó un acuerdo programático con Vox, un partido que niega la violencia de género. ¿Eso no le incomoda?

No me incomoda en absoluto la visión del equipo de gobierno sobre la violencia de género. Acabamos de impulsar un curso de autoprotección y todo han sido facilidades. Más allá de eso, propusimos a la regidoría de Gent Gran e Igualdad que el presidente de Homes per la Igualtat diera una conferencia alrededor del 8M y estuvieron encantados.

La Audiencia Provincial ha absuelto a los cuatro policías locales acusados en el caso Oposiciones. ¿Cómo lo valora?

Estamos cosiendo las heridas causadas durante este decenio negro. Pero aunque los policías han sido declarados inocentes, han visto truncadas sus vidas y sus carreras profesionales. Será imposible resarcirles por completo del sufrimiento judicial, administrativo y mediático que han soportado.

¿Le van a dejar hacer todo lo que quiere hacer?

A nadie le dejan hacer todo lo que quiere [risas]. Yo le puedo decir que me siento muy cómodo y escuchado. Hasta ahora todo lo que he sugerido ha sido muy bien recibido.

