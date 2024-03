Más castigo por aparcar mal o dejar excrementos de perro en la vía pública en Palma

El Ayuntamiento de Palma ultima una nueva ordenanza cívica que se ocupará de combatir las pintadas vandálicas o los daños en el mobiliario urbano, pero también de lo que el Consistorio considera incivismo de baja intensidad: aparcar en lugares no permitidos, no retirar los excrementos de las mascotas de la vía pública o cometer imprudencias al mando de un patinete.

El alcalde de Palma, Jaime Martínez, explicará hoy algunos de los principales ejes de la nueva ordenanza cívica, un documento que pretende ordenar y simplificar la normativa ya vigente. Además de la problemática de los grafitis, pondrá el acento en infracciones cotidianas que, considera Cort, son dañinas para la convivencia porque se repiten con mucha asiduidad.

Un coche aparcado en una zona peatonal en el centro de Palma. / B. Ramon

El Área Delegada de Seguridad Ciudadana y Civismo que dirige Miguel Busquets está en la fase final de la tramitación de esta normativa que prevé multas más altas para los autores de pintadas vandálicas, se refiere al uso de drones para vigilar a estos infractores e incluirá ese incivismo de baja intensidad.

El director general de Seguridad Ciudadana, Jaume Pla, también aporta sus conocimientos y experiencia a esta nueva regulación.

Aparcar en una esquina obstaculizando el paso a los peatones forma parte de la rutina de muchos barrios. También el hecho de no retirar los excrementos de las mascotas de la vía pública o no disolver el orín con agua. En estos casos el Ayuntamiento no elevará las multas ya previstas, pero pondrá más.

Porque además de recoger estas infracciones cotidianas en la nueva ordenanza cívica, Seguridad Ciudadana ya ha empezado a poner en práctica despliegues dinámicos de la unidad motorizada de la Policía Local. Se trata de intervenciones de alrededor de una hora y media en una zona muy localizada de la ciudad en las que los agentes levantan sanciones de todas las infracciones de las que son testigos: perros sin correa, excrementos, coches aparcados en esquinas o en reservados para personas con movilidad reducida, o patinetes transitando por la acera.

Calles secundarias

Esta fórmula ya ha sido ensayada en diversos enclaves de Palma en las últimas semanas. La idea es poner el foco lejos de las calles y plazas principales, en barriadas que no siempre están en el radar de la Policía Local.

También los patinetes son objeto de atención de la nueva ordenanza cívica. La idea del Consistorio es redactar en el futuro una ordenanza específica que regule la circulación de patinetes y bicicletas por Palma, pero mientras tanto esta cuestión ya se abordará en la normativa que se está tramitando.

El área de Seguridad Ciudadana considera que la mejor manera de regular el uso de estos vehículos, que han sufrido un incremento exponencial y ponen a prueba la capacidad de la red de carriles bici de Palma, es establecer un registro obligatorio, una formación previa para el conductor y un seguro. Sin embargo, algunas de estas cuestiones están fuera de las competencias de un Ayuntamiento.

