La batalla por el último palacio en Palma: «Nos están acorralando, quieren acabar con Can Vivot»

Los propietarios de Can Vivot denuncian estar viviendo una situación complicada y un camino de baches y trabas «que buscan acabar con la supervivencia del casal», el último palacio completo de Palma.

El postrero golpe que han recibido Pedro de Montaner y Magdalena de Quiroga es la denegación de la licencia de actividad en el patio de la casa por parte del Ayuntamiento de Palma tras presentar un proyecto realizado por el ingeniero Jaume Socias, que ya subsanó algunas cuestiones, y ser revisado posteriormente por Cort. Por este motivo, la propiedad ha remitido una carta al alcalde Jaime Martínez donde exponen la situación en la que se encuentra el proyecto de Can Vivot, la necesidad de conseguir ingresos para la conservación y restauración mediante la organización de eventos y actividades socioculturales en el patio y donde solicitan al primer edil que intervenga para que el Monumento Artístico Nacional no se pierda. «Somos el único patio BIC de España y Europa donde no se puede hacer nada», denuncian. «Hemos pasado de una política en que enseñar los patios en la ciudad era nuestro porvenir, hay que recordar aquella campaña de Palma, ciutat de patis, a su cierre porque ahora forman parte de hoteles boutique. En Can Oliver [recientemente adquirido por Amancio Ortega] han puesto un cartel en la puerta que dice ‘solo para clientes’».

Pedro de Montaner y Magdalena de Quiroga, en Can Vivot. / M. Elena Vallés

Actividades en otros patios y monumentos "sin problemas"

Los propietarios de Can Vivot alegan en su carta que llama «poderosamente la atención» que otros patios de la ciudad que son BIC, casos precisamente de titularidad municipal como Can Balaguer, Can Solleric o Can Bordils, celebren actividades socioculturales sin problema alguno. Asimismo, señalan que aludir al grado de protección para prohibir la actividad «no nos parece el criterio más adecuado en este tipo de monumentos, por ser excesivamente celoso, y que por esa razón sólo redundará en la desaparición del mismo si no se puede hacer en él ninguna actividad», advierten. Además, recuerdan en la misiva, el patio de Can Vivot fue utilizado para los conciertos que el propio Ayuntamiento organizó coincidiendo con la fiesta del Corpus. Otro argumento que traen a colación es que también se realizan actividades y eventos en sa Llonja, la Almudaina, la Catedral, el Castell de Bellver, Alfàbia o el Convent de les Caputxines... «Y es lógico que así sea porque todos los BIC nacionales y europeos necesitan hacerlo para garantizar su subsistencia manteniendo su identidad», subrayan los dueños. «Si se nos niega esa licencia, nos encontraríamos con que somos los únicos propietarios de un BIC que, deseando mantenerlo como es, no pueden llevar a cabo actividades en el edificio que ayuden a su restauración», alertan. Montaner y Quiroga añaden que este veto de Can Vivot a la licencia supone una «profunda discriminación» y podría suponer «la desaparición» del palacio al carecer de ingresos básicos para mantenerse y avanzar en su rehabilitación.

En el escrito, los dueños ruegan al Consistorio que recapacite sobre la injusta «e incluso escandalosa» negativa de licencia de actividades a los patios de Can Vivot.

El patio del casal Can Vivot durante la inauguración del festival Xtant. | B. RAMON / raquel galán. palma

La respuesta de Cort

La directora general de Patrimonio en Palma, Pilar Ribal, comunicó el afán de solucionar esta denegación. «Por delegación del concejal Javier Bonet, he pedido una reunión con la regidora de Gobierno Interior, Mercedes Celeste, para tratar este asunto», comenta. «Dicho departamento les comunicó una serie de deficiencias en el proyecto presentado que ya han sido subsanadas, pero hay tres que no se han podido corregir porque supondría modificar el BIC. Les dicen que no tienen bastantes lavabos. Que si el patio es al aire libre, requeriría otros requisitos. Y luego está la cuestión de la accesibilidad, pero está claro que en Can Vivot no se puede poner un ascensor», argumenta Ribal, quien considera que cabe cuestionar si tiene más importancia el valor del patrimonio o esas insuficiencias. «Hay que respetar la legalidad, pero hay que ser flexibles con el patrimonio y preguntarse si hay que pasar por alto ciertas condiciones porque el interés público hacia ese patrimonio supera precisamente ciertos incumplimientos que vienen condicionados por ser BIC».

Pilar Ribal, en el centro. / B. Ramon

