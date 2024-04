Can Vivot acorralado: El Consell le revoca una subvención y el Govern le responde con silencio al 2% cultural

Can Vivot busca su supervivencia, pero se le van cerrando las puertas, incluso las de quienes deben velar por la conservación del patrimonio histórico. Además de la denegación de la licencia de actividad en el patio por parte del Ayuntamiento de Palma, el Consell ha revocado al casal una subvención de mil euros para labores de digitalización de los fondos vinculados a la casa al considerar que no se cumplen las bases porque no es colección museográfica, «a pesar de que los bienes muebles están vinculados al palacio y cuentan con la mayor protección, son BIC», arguyen los dueños. «También nos sacaron de la lista de monumentos visitables. Nos quejamos a Turismo del Consell y conseguimos que nos volvieran a poner», comentan. «Hemos recibido múltiples inspecciones de Patrimonio cuando llevamos 18 años de pleitos para conseguir que se mantenga el legado. Todo lo que entra es para conservación. Recordamos que para esta casa había un proyecto de promoción inmobiliaria de 32 pisos y apartamentos de lujo», avisan. «Sentimos que nos están acorralando».

El patio del palacio de Can Vivot, en Palma. / Manu Mielniezuk

Sin respuesta sobre el 2% cultural

Tampoco han recibido respuesta del Govern ante su petición de presentar el proyecto de Can Vivot al 2% cultural del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana. «Nos dijeron que no sabían cómo tenían que hacerlo. El plazo terminó el 5 de abril», indica Montaner, quien se declara «propietario legal» del casal «en virtud del testamento y la sentencia judicial del año 2013», documentación -entre otra- que este diario ha podido consultar.

Inclusiones y desvinculaciones "sorprendentes" en la declaración BIC

En cuanto a los bienes que el Consell vinculó al palacio, los propietarios aclaran que ellos jamás recurrieron contra la apertura del expediente que se realizó con este fin, sino específicamente contra la inclusión de 60 ítems en la lista que se publicó en el BOIB y que no era la misma que se había consensuado con los técnicos, «esta última es la que se encuentra en los juzgados», aseguran. «Hay una incorporación chocante: se incluyen cuadros y figuras de mala calidad que no han sido visualizados por dichos técnicos, pese a que les hemos pedido que vengan. Además, para nuestra sorpresa, dejaron fuera y desvincularon de la lista cinco cómodas barrocas importantes», relatan. «Necesitamos ahora los informes vinculantes de la UIB de lo que se queda en la casa. Han venido a ver las piezas. Veremos qué sucede. A partir de ahí se abrirá el expediente definitivo», dicen. «Entendemos perfectamente la protección de los bienes y participamos en la elaboración de la lista, consensuada con Patrimonio, pero parece que los tenemos confiscados, no hay ningún tipo de flexibilidad para el propietario que sí desea mantener el legado y no venderlo o convertirlo en pisos o en un hotel», concluyen.

