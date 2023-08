Palma impone tres multas al día de hasta 1.500 euros por no diluir los orines de los perros o no recoger los excrementos Entre las sanciones por incumplir la ordenanza municipal relativa al bienestar de los animales también se incluye pasearlos sin correa o no llevar la documentación sanitaria Este 2023 la Policía Local ha levantado 300 expedientes sancionadores, uno de cada tres en el distrito de Llevant