Més per Palma exige al alcalde que retire la nueva ordenanza cívica: "Es cíníca, reprime derechos y ataca a colectivos vulnerables"

Més per Palma ha expresado este miércoles su rechazo a la nueva ordenanza cívica argumentando que "ofrece soluciones policiales a problemas sociales", en palabras de la portavoz ecosoberanista, Neus Truyol.

La portavoz de Més per Palma, Neus Truyol, ha comparecido en rueda de prensa para cargar duramente contra la nueva ordenanza de civismo propuesta por el gobierno municipa del PP y que estará en exposición pública hasta el 30 de mayo.

"El alcalde de Palma impone soluciones policiales a problemas sociales. "Esta ordenanza no tiene nada de cívica. Todo lo contrario, es una ordenanza cínica que reprime derechos fundamentales y ataca a colectivos vulnerables en lugar de solucionar problemas sociales reales como la pobreza o la falta de vivienda. Es la expresión cínica de una involución democrática. Una forma de hacer política que bebe directamente del espíritu de la expresión 'la calle es mía', que pronunció el ministro franquista Fraga Iribarne", ha denunciado Truyol.

La portavoz de Més per Palma critica que la normativa de Jaime Martínez "castiga de forma más dura a las personas y colectivos que tienen mayores problemas para llegar a final mes con sanciones totalmente desmedidas y del todo inalcanzables para gente que ya vive en riesgo de exclusión social".

En este sentido, ha puesto de manifiesto un incremento de las multas. "En 2014, con la normativa de Isern, las sanciones eran de entre 50 y 600 euros, y ahora pasan a ser de entre 300 y 600 euros. Es evidente que quien vive en una caravana o en la calle lo hace porque tiene problemas económicos. Sancionar a quien no llega a fin de mes o es pobre es profundamente injusto y cobarde, y no sirve para solucionar los problemas de fondo", ha valorado Truyol.

"Ofensiva contra el derecho a disfrutar de las calles"

Por otra parte, la regidora ha señalado que "el alcalde y el PP tienen miedo a las concentraciones de personas en la calle". Y se ha preguntado: "¿A quién multarán? ¿Lo harán a los grupos de decenas turistas que, en muchas ocasiones, impiden el paso al resto de peatones, oa los grupos de jóvenes que hacen una campaña a favor del uso del catalán o contra la guerra en Palestina?".

Truyol ha señalado que "la calle no es de Jaime Martínez, ni de Fulgencio Coll, ni del PP, ni de VOX. No es ninguno de partido, ni de ninguna ideología. La calle es de la gente, de los palmesanos y las palmesanas o de las personas que nos visitan. La ordenanza no es ni cívica, ni democrática, ni justa, porque, por ejemplo, atenta contra el derecho al juego de los niños, a los que se podrá multar por jugar a pelota en la calle".

Del mismo modo, la portavoz de Més per Palma, también ha denunciado que la normativa "calca de forma evidente" la misma ordenanza de Mateu Isern. "Hoy hay que recordar que hace ya 10 años la normativa de Isern fue derogada por una sentencia judicial del TSJIB. Volver a presentar un texto casi idéntico es una pérdida de tiempo, un desperdicio de recursos públicos y una grave irresponsabilidad. ¿Cómo puede que vuelvan a presentar un texto que ya sabemos que los tribunales tumbarán? El PP y Martínez insisten en su deriva antidemocrática y anticonstitucional", ha declarado Truyol mientras mostraba una copia de la sentencia que derogó la ordenanza de Isern "que ahora el PP quiere colar a la ciudadanía", ha criticado Truyol.

Por último, la regidora ha anunciado una campaña para explicar a la ciudadanía "el riesgo que comporta la nueva normativa", además de la presentación de una moción para el próximo Pleno Municipal que insta a la retirada de "esta ordenanza cínica".