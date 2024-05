El PSOE de Palma advierte de que la nueva ordenanza cívica incrementará los botellones en los barrios

El portavoz del PSOE de Palma, Xisco Ducros, junto con la regidora Angélica Pastor, han expresado una "profunda preocupación" por el actual modelo de seguridad en Palma. "Desde el inicio de la legislatura del PP, ha habido una notable ausencia de un modelo de seguridad, eliminando el anterior modelo basado en la proximidad y cercanía con la ciudadanía, esenciales para garantizar la convivencia pacífica y efectiva en los barrios", han criticado los socialistas.

"No solo hay una ausencia de refuerzos estacionales, sino una clara falta de planificación en inspecciones de actividades y en la gestión de la ocupación de la vía pública. Esta falta de gestión ha permitido un crecimiento descontrolado de situaciones que perjudican a residentes en múltiples barrios de Palma", han lamentado sobre la falta de un plan de control y vigilancia de cara a la temporada alta.

Los socialistas han criticado que a estas alturas el Consistorio todavía no ha convocado las Zonas de Especial Interés Turístico (ZEIT), que afectan a Platja de Palma, ni las Zonas de Especial Intervención (ZEI), que alcanzan a barrios con problemas de ocio nocturno como Santa Catalina, Son Armadans o El Terreno. Se trata de una 'zonificación de botellones' para identificar las zonas en las que más riesgo hay de que haya concentraciones de personas para consumir alcohol en la vía pública.

"Esa zonificación está contemplada en la ordenanza actual, pero en la nueva no existen estas herramientas para sancionar de manera adecuada las conductas invícivas en zonas de ocio nocturno", ha advertido Pastor. "Además, antes no se podía consumir alcohol y comida en la vía pública con alimentos procedentes de establecimientos abiertos al público. Ahora la sanción solo recaerá sobre las personas y no el establecimiento, que tendrá bula", ha destacado la regidora.

"Eliminan las sanciones a los establecimientos que hagan una actividad que incida en la vía pública. También aumentará los ruidos porque la nueva normativa elimina las sanciones a los establecimientos que venden alcohol fuera del horario permitido", ha añadido la regidora.

Por otro lado, Pastor ha criticado que la nueva ordenanza perjudicará a las asociaciones vecinales. "Establece que si se comete un acto vandálico durante una fiesta de barrio, corresponderá a las entidades vecinales reponer o reparar lo dañado. Eso es una barbaridad, van contra quienes promueven actividades de ocio saludable", ha manifestado la regidora.

"Inseguridad en las fiestas de barrio"

El PSOE de Palma ha destacado "la falta de coordinación con la Policía Nacional y las entidades vecinales", una situación que se agrava "por la alarmante falta de efectivos policiales en los barrios, dejando servicios fundamentales sin cubrir y aumentando la vulnerabilidad de los vecinos". En particular, han expresado su preocupación por "la situación de inseguridad y la falta de previsión de la cobertura en las fiestas de barrio, similar a lo ocurrido el año pasado, refleja una gestión deficiente que afecta directamente la calidad de vida de nuestros ciudadanos", afirman los socialistas de Palma.

Ducrós también ha abordado su preocupación sobre la Ordenanza Cívica, criticando la falta de consenso político y su enfoque punitivo hacia problemas como el alojamiento en caravanas y la problemática de ruidos. "El único enfoque del alcalde Martínez parece ser multar y castigar, en lugar de ofrecer soluciones reales a los ciudadanos y mejorar la convivencia en nuestra ciudad", ha explicado el portavoz socialista.

El PSOE de Palma insta al equipo de gobierno a tomar medidas urgentes para revisar y mejorar la seguridad y la planificación urbana. "Es crucial que se garantice un entorno seguro y ordenado que cumpla con la normativa vigente, para mantener Palma habitable y atractiva para todos", han indicado.

Autocaravanas

Asimismo, los socialistas han criticado las multas que la nueva normativa prevé para los caravanistas. "La primera medida del Ayuntamiento de Palma sobre la vivienda es multar y castigar a las personas que no tienen casa", ha lamentado Ducrós. "En diciembre de 2023 se llegó a un acuerdo en el pleno de Cort para tratar de ofrecer alternativas a estas personas. Pero ahora lo que plantea el PP es multar, sancionar y perseguir a la gente", ha añadido.

Pastor ha puesto de manifiesto que el nuevo texto "sancionará a quien pernocte, coma o beba dentro de la caravana. Van a castigar a gente que no tiene alternativa habitacional y que solo quiere vivir con dignidad y tranquilidad".

Hay que recordar que el documento prevé multas de hasta 1.500 euros para los caravanistas que estacionen más de diez días en un mismo lugar. Este colectivo protestará el sábado en Cort contra esta iniciativa.