Fotos corrientes, 19 de mayo de 2024

Me preguntaron hace un tiempo por mis fotógrafos favoritos. Enseguida pensé en la obra de grandes grandes fotógrafos que había visto en exposiciones y libros. Y después de pensarlo un rato más, me di cuenta de que me habían impactado mucho más algunas películas, cuya fotografía me había hecho investigar e interesarme por sus directores de fotografía. Gente como Christopher Doyle o Roger Deakins que me hacen perseguir luces de neón por toda la ciudad.