La Autoridad Portuaria mantiene las restricciones en la Escollera de Palma

La polémica por el aparcamiento de autocares discrecionales en el Camino de la Escollera continúa. Tras la reunión mantenida este lunes entre los diferentes colectivos implicados, la Autoridad Portuaria de Balears (APB) envió un comunicado en el que, a pesar de anunciar que flexibilizaba los horarios de entrega y recogida de viajeros en esta zona del Passeig Marítim, lo cierto es que mantiene unas limitaciones muy similares a las anunciadas a principios de mes, y lo hace sin el consenso mencionado.

En su escrito, señala que «después del acuerdo» alcanzado entre la APB y los diferentes grupos de interés en una reunión mantenida en el puerto de Palma, ha decidido flexibilizar los horarios de aparcamiento del transporte discrecional en el Camino de la Escollera. Sin embargo, apunta que desde este lunes mismo y hasta octubre, es decir, en temporada alta, como ya anunciara a principios de abril, estos autobuses podrán operar «sin ninguna limitación horaria» solo los días que no haya cruceros en el puerto. Las jornadas en que cruceros de pequeña y mediana eslora lleguen a Palma, «se podrá aparcar con restricciones», lo que significa que podrán utilizar esa zona salvo entre las 12 y las 16 horas. Finalmente, apunta que aquellos días en que cruceros de gran eslora estén en el muelle, «no se podrá hacer uso de este espacio».

El escrito establece que este calendario se entregará a la Federación Empresarial Balear de Transportes (FEBT) «para que puedan organizar los días y horas hábiles de estacionamiento» y que la medida «estará en vigor hasta finales de la temporada turística, a la espera de que se encuentre una solución de aparcamiento en la ciudad».

A la reunión asistieron representantes del Govern de les Illes Balears, del Consell de Mallorca, del Ayuntamiento de Palma, de la Agrupación Empresarial de Agencias de Viajes de Balears (Aviba), de la FEBT y del Colegio Oficial de Guías Turísticos de las Islas Baleares (COGTIB), pero la sorpresa fue mayúscula para algunos de ellos horas después de la reunión al recibir una hoja de Excel con el calendario mencionado, ya que este próximo mes de mayo, que empieza este martes mismo, aparecen marcados en rojo casi quince días en los que los autocares discrecionales no podrán estar en la Escollera debido a la presencia de cruceros en el puerto de Ciutat. Se trata de casi medio mes de prohibición del uso de este espacio y que tiene su inicio el día 1, este miércoles, jornada en la que está prevista la presencia de estos buques.

«En el punto de partida»

«Me fui satisfecho de la reunión, porque entendí que hasta que no hubiera una solución de aparcamiento en la ciudad, tendríamos las restricciones del año pasado, es decir, limitaciones horarias ante la presencia de cruceros y ante su ausencia, libertad de aparcamiento, pero llego, veo este correo y me encuentro en el punto de partida», reconocen con preocupación desde Aviba. De hecho, apuntan «volver a tener miedo en el cuerpo» porque ya se han enfrentado a sanciones económicas por esta problemática.

Ante esta situación, desde la agrupación empresarial exigen una alternativa para sus agencias de viajes. «Necesitamos una solución urgente, porque ¿qué hacemos los días que no podemos aparcar allí, cancelamos las excursiones cuando este mismo día 1 ya tenemos contratadas?, se preguntan angustiados.

Por este motivo, desde Aviba se pusieron de inmediato manos a la obra y por la tarde enviaron un correo electrónico al teniente de alcalde de Movilidad, Toni Deudero, solicitando poder entregar y recoger viajeros «eventualmente» en la parada de la Empresa Municipal de Transportes (EMT) de la avenida Gabriel Roca mientras carezcan de un espacio alternativo. Además, según explican, también se pusieron en contacto con miembros del Govern, que les aseguraron, ante la urgencia de la petición, que intercederían para tratar de lograr que estas restricciones «queden sin efecto hasta que no haya una solución».

