Excursiones de turistas: Transportistas y agencias de viajes en pie de guerra en Palma por las restricciones para aparcar en la Escollera

Los transportistas y los agentes de viaje no dan crédito ante «el problemón» que tienen que enfrentar con la temporada turística en marcha por las restricciones que limita a los autocares que dan servicio a los cruceros y sus excursiones el aparcamiento en el Camino de la Escollera. De abril a noviembre no van a poder hacer uso de este espacio. «Este viernes tenemos excursionistas del Imserso y de la zona del Llevant y del Norte, no sabemos qué pasará. El Ayuntamiento de Palma tiene que poner una solución encima de la mesa», reclaman.

La Federación Empresarial Balear del Transporte (FEBT) y la Agrupación de Agencias de Viajes de Baleares (Aviba) celebraron ayer una reunión en la CAEB para analizar la situación y tratar de buscar alternativas . «No puede ser que de hoy para mañana no tengamos dónde estacionar», denuncia Pedro Fiol, presidente de Aviba.

La Autoritat Portuària de Baleares (APB), como publicó este diario, limitará, de abril a noviembre, el estacionamiento en la Escollera únicamente a los autocares de cruceros y sus excursiones. El organismo público llevará a cabo estas restricciones de entrega y recogida de pasajeros para evitar la «saturación» de este espacio situado en el Passeig Marítim de Palma y para dar respuesta a las quejas que «durante años» llevan recibiendo desde diferentes patronales relacionadas con la actividad portuaria. Se pretende evitar la «saturación» de este espacio. Sin embargo, la decisión de la APB levanta ampollas en otras asociaciones que ven peligrar una actividad que mueve unos 150.000 turistas de media al año, solo con las excursiones en Palma. «Estamos ante un problema gordo, ya tenemos las contrataciones», reconoce Fiol.

Las alternativas ofrecidas a los empresarios por el consistorio palmesano son «inviables»

La regulación del estacionamiento en la Escollera se llevará a cabo mediante una ordenanza portuaria que entrará en vigor en las próximas semanas. Mientras, la Autoridad Portuària ha elaborado un plan para este mes de abril en consonancia con las escalas de los cruceros. De él derivan dos días con restricciones horarias y nueve en los que estará prohibido estacionar para los autobuses que no transportan cruceristas, debido a la afluencia de buques.

El calendario establece que los días 9, 10, 11, 14, 15, 17, 20, 21, 24, 25 y 29 de abril los autocares puedan estacionar en este espacio sin restricciones, mientras que los días 13 y 27 de este mes estará prohibido aparcar de 12 a 16 horas. Por otro lado, los días 12, 16, 18, 19, 22, 23, 26, 28 y 30 los transportistas no podrán estacionar en el Camino de la Escollera.

En diciembre pasado, rememora el presidente de Aviba, ya mantuvieron una reunión con la APB en la que se les expuso que no querían el transporte discrecional dentro de su zona en la Escollera. «Creímos que íbamos a convivir con los autobuses de los cruceristas, como en 2023. La sorpresa nos la llevamos el 5 de abril cuando nos dicen que ya más de la mitad de los días no podemos aparcar».

Además de los turistas que vienen a hacer excursiones a Palma la zona de aparcamiento la utilizan los visitantes de Ciutat que salen a recorrer otras zonas de Mallorca.

Mediación del Govern

«El Ayuntamiento de Palma deberá buscar una solución y ponerla encima de la mesa. No puede ser que de hoy para mañana no tengamos dónde estacionar», censura Pedro Fiol. Tras una reunión con el director general de Movilidad, Antonio Román, se ofreció a los perjudicados aparcar en la avenida Gabriel Roca. «Solo hay disponibilidad para dos autobuses. Es inviable aunque nos coordinemos», expone Fiol, al coincidir varios autocares en la hora de recogida, entre las 26 y 17:30 horas.

«El Ayuntamiento se limita a decir que el problema no es de ellos», critica el presidente de los agentes de viajes. También la APB cuestiona que ha estado asumiendo «una responsabilidad» que no le «tocaba porque «debería ser competencia» del consistorio.

Las alternativas que ha ofrecido Cort, con paradas para los autobuses «disuasorias» en Porto Pi y Son Fuster, «no son viables». Tampoco en la calle Eusebio Estada, donde «terminarán las obras en tres o cuatro años». «Si les preocupa la movilidad, deberían ver que un autobús reduce vehículos privados y que el transporte público colapsaría si lo usan los excursionistas.».

La FEBT y Aviba se han puesto en contacto con la Dirección General de Turismo del Govern. Su responsable, Pep Aloy, va a mediar para tratar de ganar un periodo de cortesía mientras las patronales perjudicadas se reúnen con Cort.

¿Por qué Palma no tiene una zona habilitada para estos fines? La Escollera "ni siquiera dispone de baños" para los turistas

Desde la Federación Empresarial Hotelera de Mallorca también se considera que la APB y el Ayuntamiento deben colaborar para buscar alternativas de estacionamiento e incluso, quizás, habría que programarse excursiones por las tardes, desliza María Frontera.

Las críticas también se enfocan en la APB por «pasar por alto el interés general porque no pagamos tasas portuarias». Transportistas y agentes proponen ganar espacio en la zona de Gabriel Roca, habilitar espacio en sa Feixina o, «la más favorable», utilizar una explanada de la APB, dice Fiol.

Por lo demás, desde Aviba se llama la atención sobre que Palma no tenga una zona habilitada para estos fines, pues la Escollera ni siquiera dispone de baños para dar servicio a los turistas en sus esperas.

